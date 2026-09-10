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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1071
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2 хв

Право на відстрочку треба підтвердити: у ТЦК звернулись до українців з важливим попередженням

Наявність трьох дітей дає право на відстрочку, але його необхідно офіційно підтвердити в ТЦК та СП.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Відстрочка

Відстрочка / © ТСН.ua

Наявність трьох або більше дітей віком до 18 років є підставою для отримання відстрочки від мобілізації в Україні, однак це право необхідно обов’язково підтвердити документально.

Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП у Facebook.

У відомстві наголошують, що військовозобов’язані громадяни мають актуалізувати свої військово-облікові дані та надати підтвердження права на відстрочку.

Що саме потрібно підтвердити:

  • батьківство щодо кожної дитини;

  • наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;

  • у визначених законодавством випадках — факт перебування дітей на утриманні.

Вимоги до переліку документів визначені постановою Кабінету Міністрів №560 та Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Де можна оновити дані

Оновити військово-облікову інформацію можна кількома способами:

  • Через застосунок «Резерв+» — для електронного оновлення доступних облікових даних.

  • Через ЦНАП — у передбачених законодавством випадках.

  • Безпосередньо в ТЦК та СП — якщо необхідно подати документи, відсутні в державних реєстрах, зокрема для оформлення відстрочки.

У ТЦК підкреслили, що саме їхні органи перевіряють підстави та оформлюють відстрочку. Водночас законодавство також передбачає можливість її автоматичного оформлення через Єдиний державний реєстр на основі даних з інших державних баз.

Головна умова для реалізації права на відстрочку — вчасно надані та актуальні підтверджувальні документи.

Мобілізація в Україні — останні новини

Раніше ми писали про те, що виїзд за кордон у 18 років не захищає від мобілізації, оскільки є важливий нюанс. За словами юриста Владислава Дерія, сама позначка про військову підготовку чи статус резервіста не заважає виїхати за кордон. Головне — категорія обліку: якщо 18-річний хлопець вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що німецька влада готова допомогти Україні ідентифікувати українських чоловіків, які перебувають зараз у Німеччині. За словами очільника МЗС Німеччини, зібрати дані про українців призовного віку можуть допомогти відомості, наприклад, з баз про виплати соціальної допомоги, з баз, де міститься інформація про посвідки про проживання українців.

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