Біль у плечі після 40 років може бути не втомою, а сигналом менопаузи / © www.credits

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Більшість із нас хоча б раз прокидалися з неприємними відчуттями у плечі. Зазвичай ми пояснюємо це незручною позою під час сну, довгою роботою за комп’ютером чи інтенсивним тренуванням. Однак якщо дискомфорт не лише не зникає, а й поступово посилюється, а звичні рухи стають дедалі складнішими, варто звернутися до лікаря.

Саме так може проявлятися синдром «замороженого плеча» — стану, про який останнім часом дедалі частіше говорять фахівці, про це розповіло видання Women`s Health . За даними медиків, із ним хоча б раз у житті стикаються близько 5% людей, а найчастіше він виникає у жінок віком від 40 до 60 років.

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Що таке «заморожене плече»

У медицині цей стан називається адгезивним капсулітом. Попри незвичну назву, його суть доволі проста: капсула, яка оточує плечовий суглоб, запалюється, ущільнюється та поступово втрачає еластичність. Через це рухливість плеча різко обмежується, а кожен рух може супроводжуватися сильним болем.

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Лікарі зазначають, що це один із найболючіших станів, пов’язаних із плечовим суглобом. У деяких випадках людина не може без дискомфорту одягнутися, розчесати волосся чи навіть підняти руку, щоб дістати чашку з верхньої полиці.

Хвороба, яка розвивається поступово

«Заморожене плече» не виникає за одну ніч, воно проходить три основні стадії. Спочатку з’являються біль і поступова скутість. Запалення всередині суглоба призводить до того, що рухи стають дедалі менш вільними. На другому етапі біль може трохи зменшитися, однак плече буквально «завмирає». Через ущільнення тканин рухливість значно обмежується, тож виконувати звичні повсякденні дії стає непросто. Лише на третій стадії поступово починається відновлення. Біль слабшає, а амплітуда рухів повільно повертається. Проте навіть у цей період скутість може зберігатися.

У більшості людей одужання триває від півтора до двох років, хоча в окремих випадках процес може затягнутися ще довше.

Чому це трапляється саме з жінками

Точна причина розвитку синдрому досі залишається невідомою. Однак лікарі впевнені, що існує чіткий зв’язок між «замороженим плечем» і періодом менопаузи.

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Пояснення криється у гормональних змінах. Естроген бере участь у регуляції запальних процесів і підтримує рівень колагену — білка, який забезпечує еластичність сполучних тканин. Коли рівень цього гормону знижується, тканини можуть ставати вразливішими до запалення та ущільнення. Саме тому жінки у віці 40–60 років стикаються з цією проблемою значно частіше, ніж чоловіки чи молодші люди.

Водночас науковці наголошують, що гормональна терапія може зменшувати ризик розвитку цього стану, остаточних доказів поки недостатньо.

Хто перебуває у групі ризику

Менопауза — не єдина причина. Синдром може розвинутися після травми чи операції, якщо плечовий суглоб тривалий час залишався малорухомим.

Також лікарі відзначають підвищений ризик у людей з цукровим діабетом ІІ типу та гіпотиреозом. Чому саме ці захворювання впливають на розвиток адгезивного капсуліту, наука поки що не має остаточної відповіді. Іноді ж «заморожене плече» виникає без будь-якої очевидної причини.

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Чи можна вилікувати цей стан

Попри поширену думку, що потрібно просто чекати, сучасна медицина пропонує способи полегшити симптоми та прискорити відновлення. Насамперед лікарі рекомендують звернутися до ортопеда чи спеціаліста зі спортивної медицини, який підтвердить діагноз і складе індивідуальний план лікування.

Основою терапії є фізична реабілітація. Саме правильно підібрані вправи допомагають поступово повернути рухливість плеча. Терапевти можуть також застосовувати мануальні техніки, а за потреби лікар призначає протизапальні препарати чи ін’єкції.

Водночас фахівці застерігають, що надмірне навантаження може лише погіршити ситуацію. Виконувати вправи потрібно регулярно, але без різких рухів і сильного болю.

Якщо причиною чи супутнім фактором є діабет або захворювання щитоподібної залози, важливо також контролювати ці стани разом із лікарем. Одна з головних помилок — чекати, що біль мине сам. Чим раніше розпочати лікування, тим більше шансів скоротити тривалість хвороби та уникнути тривалого обмеження рухливості. Якщо ви помітили, що біль у плечі посилюється, а підняти руку стає дедалі важче, не списуйте все на втому чи вік.

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