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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Король Чарльз зачиняє двері одного зі своїх маєтків для публіки: в чому причина

Йдеться про шотландську резиденцію монарха, де він зазвичай проводить літню відпустку зі своєю родиною.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © ALS Association

Король Чарльз готується відійти від громадського життя і провести серпень і частину вересня у замку Балморал у Шотландії — улюбленій резиденції покійної королеви Єлизавети II, яка стала її останнім притулком перед її смертю у вересні 2022 року.

Як повідомляє журнал Hello!, оскільки королівська родина готується провести літо в маєтку в Абердінширі, територія замку буде закрита для публіки. На офіційному сайті замку Балморал зазначено, що відвідувачі можуть відвідувати територію, сади та виставки від 28 березня до 9 серпня, після чого ворота замку будуть зачинені напередодні прибуття королівської родини.

Замок Балморал / © Associated Press

Замок Балморал / © Associated Press

«Територія маєтку, сади, сувенірний магазин, ресторан та виставкова зала відкриті щодня до неділі, 9 серпня», — йдеться в оголошенні. Від 10 серпня маєток буде тимчасово зачинений для відвідувачів на весь літній період. Очікується, що територія знову відкриється для осіннього сезону на початку жовтня.

Повідомляється, що король Чарльз уже прибув до Шотландії, минулого тижня його бачили на зустрічі з місцевими жителями у Дінгуоллі, у Шотландському високогір’ї.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про всі замки, які належали Чарльзу чи короні.

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