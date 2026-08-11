Король Чарльз зачиняє двері одного зі своїх маєтків для публіки: в чому причина

Король Чарльз / © ALS Association

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Король Чарльз готується відійти від громадського життя і провести серпень і частину вересня у замку Балморал у Шотландії — улюбленій резиденції покійної королеви Єлизавети II, яка стала її останнім притулком перед її смертю у вересні 2022 року.

Як повідомляє журнал Hello!, оскільки королівська родина готується провести літо в маєтку в Абердінширі, територія замку буде закрита для публіки. На офіційному сайті замку Балморал зазначено, що відвідувачі можуть відвідувати територію, сади та виставки від 28 березня до 9 серпня, після чого ворота замку будуть зачинені напередодні прибуття королівської родини.

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Замок Балморал / © Associated Press

«Територія маєтку, сади, сувенірний магазин, ресторан та виставкова зала відкриті щодня до неділі, 9 серпня», — йдеться в оголошенні. Від 10 серпня маєток буде тимчасово зачинений для відвідувачів на весь літній період. Очікується, що територія знову відкриється для осіннього сезону на початку жовтня.

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Повідомляється, що король Чарльз уже прибув до Шотландії, минулого тижня його бачили на зустрічі з місцевими жителями у Дінгуоллі, у Шотландському високогір’ї.

Король Чарльз III / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми розповідали про всі замки, які належали Чарльзу чи короні.

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