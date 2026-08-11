50 українських брендів і виставка ремесел: оголошено програму Ukrainian Fashion Week SS27

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Від 2 до 6 вересня 2026 року у Києві відбудеться Ukrainian Fashion Week SS27. Свої колекції в офіційній програмі представлять 50 українських брендів. Заходи відбудутся у форматах показів, презентацій, trade show та re-see.

Новий сезон об’єднає молодих дизайнерів, нові імена та відомі марки, деякі з яких працюють в українській модній індустрії вже близько 30 років.

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«Цей сезон особливий — попри виснажливу зиму, попри літо під постійними обстрілами, ми об’єднуємо бренди, які продовжують жити і творити в Україні. Те, що демонструють українські дизайнери та їхні команди, не назвеш тільки словом „стійкість“. Це сила, віра в майбутнє і чітке розуміння, як рухатися в наш час. Це досвід та професійність, поєднані з інтуїцією та мудрістю. А ще — шалена відданість своїй справі, вдячність і повага до тих, хто нас захищає, і любов до країни», — зазначила CEO та співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

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Конференція про нові правила модного бізнесу

Програма сезону розпочнеться у ЦУМ Київ бізнес-конференцією Ukrainian Fashion Week x white rabbit agency — «Нові правила гри. Стратегії стійкості та реальних продажів 2026/27».

Її учасники зосередяться на практичних рішеннях для української модної індустрії. Програма охопить три основні напрями: продажі в Україні, вихід на міжнародні ринки та зв’язок між маркетингом і комерційними результатами.

Також під час конференції говоритимуть про адаптацію бізнес-моделей, актуальні виклики ринку та можливості для зростання українських брендів.

Понад 70 образів у проєкті Behind the Craft

Однією з центральних подій сезону стане експозиція Behind the Craft, присвячена традиційним ремеслам та їхньому сучасному переосмисленню.

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Виставка покаже шлях ремесла від традиції до сучасного дизайну. Ручну роботу й артизанальні техніки представлять не лише як частину минулого, а і як інструмент для інновацій та збереження культурної ідентичності.

Кураторками Behind the Craft стали співзасновниці та креативні директорки GUNIA Project Марія Гаврилюк і Наталія Каменська. До експозиції увійдуть понад 70 образів та об’єктів.

Благодійні й соціальні ініціативи

Команда Ukrainian Fashion Week продовжить благодійну ініціативу «Обличчя героїв», спрямовану на допомогу військовим із мінно-вибуховими пораненнями обличчя.

Дизайнери та гості Тижня моди зможуть підтримати проєкт, отримавши запрошення на події за благодійний внесок. Ініціативу реалізують разом із благодійним фондом ЯНКО в межах підписаного меморандуму.

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П’ятий сезон поспіль Ukrainian Fashion Week спільно з ready2wear.agency представить «Портретну галерею захисників». Проєкт розповідає про професіоналів української модної індустрії, які стали на захист країни після початку повномасштабної війни.

Завершиться сезон фіналом XXVII Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє. Нові форми реальності». Його проведуть на головному подіумі Ukrainian Fashion Week.

Конкурс покликаний відкривати нові імена та підтримувати дизайнерів на початку професійного шляху, щоб нове покоління могло розвивати українську моду у своїй країні.

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