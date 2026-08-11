8 консервованих овочів, які варто завжди мати вдома: дієтологи назвали найкращі

Консервація / © pixabay.com

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Консервовані овочі часто вважають менш корисною альтернативою свіжим, однак фахівці з харчування запевняють: частина таких продуктів добре зберігає поживні речовини та може стати практичним запасом у коморі. До того ж вони довго зберігаються, доступні протягом усього року та не потребують тривалого приготування.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

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Під час консервування овочі нагрівають приблизно до 121°C, а потім герметично упаковують. Висока температура послаблює клітинні стінки рослин, через що продукти стають м’якшими. Тому найкраще цей процес переносять овочі зі щільнішою структурою.

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Водночас консервування не означає, що продукт втрачає всю користь. Кількість водорозчинних вітамінів, зокрема С і деяких вітамінів групи В, може зменшуватися, проте клітковина, мінерали та фітонутрієнти переважно зберігаються. Ба більше, нагрівання може підвищувати доступність для організму деяких речовин, зокрема бета-каротину.

Які консервовані овочі варто мати вдома

Помідори. Вони добре витримують консервування та є джерелом лікопіну — антиоксиданту, який після термічної обробки легше засвоюється організмом. Такі помідори зручно використовувати для соусів, супів, рагу та тушкованих страв.

Гарбузове пюре. Гарбуз багатий на бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Фахівці радять обирати 100-відсоткове пюре без доданого цукру та спецій. Його можна використовувати для супів, випічки, вівсянки та соусів для пасти.

Морква. Після консервування вона стає м’якшою, однак зберігає поживну цінність, а бета-каротин може легше засвоюватися. Така морква підійде для супів, рагу та запіканок.

Буряк. Завдяки щільній структурі він порівняно добре переносить термічну обробку, зберігаючи клітковину та мінерали. Консервований буряк можна додавати до салатів, гарнірів і соусів.

Зелена квасоля. Вона буде м’якшою за свіжу або заморожену, але зберігає клітковину та мінерали. Її можна використовувати для запіканок, соте та гарнірів.

Серцевини артишоків. Консервований продукт значно скорочує час приготування порівняно зі свіжими артишоками. Він підходить для салатів, пасти, соусів і піци.

Серцевини пальми. Їх найчастіше продають саме консервованими або в банках. Вони мають невисоку калорійність, м’який, трохи терпкий смак і підходять для салатів, соусів та страв у стилі севіче.

Окремо фахівці радять звернути увагу на консервовані бобові — нут, сочевицю та чорну квасолю. Хоча ботанічно це не овочі, вони є джерелами рослинного білка, клітковини та мінералів. Їх можна додавати до супів, салатів, боулів, пасти або використовувати замість м’яса в деяких стравах.

На що звернути увагу під час купівлі

Головним недоліком консервованих овочів експерти називають високий вміст натрію. Тому краще шукати продукти з низьким вмістом солі або без її додавання та порівнювати інформацію на етикетках різних виробників.

Зменшити кількість натрію можна також, промивши овочі холодною водою. Водночас разом із нею може втратитися невелика частина водорозчинних вітамінів.

Фахівці також рекомендують перевіряти склад продукту на наявність доданого цукру, сиропів і густих соусів. Якщо вони не потрібні для конкретної страви, краще обирати простіший склад.

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