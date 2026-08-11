Чому США не дають Україні ліцензію на Patriot / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відмовився від своїх обіцянок надати Києву секретні креслення для виробництва американських ракет Patriot. Саме ними Україна може збивати російські балістичні ракети. Головна причина — побоювання у Білому домі, що критично важливі технології можуть потрапити до рук Росії.

Про це пише The Telegraph.

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Чому Трамп «дав задню» у питанні передачі технологій Patriot Україні

Хоча ще кілька тижнів тому все було доволі оптимістично, і Україна сподівалася на ліцензію на виготовлення ракет Patriot, тепер президент США раптово «передумав». На липневому саміті НАТО в Анкарі президент США запевнив Володимира Зеленського, що США дадуть ліцензію на виробництво ракет.

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Трамп тоді припускав, що українські заводи зможуть запустити процес «досить швидко». Однак вже минулої п’ятниці на засіданні кабінету міністрів у Кемп-Девіді він кардинально змінив риторику.

«Делікатна справа — віддавати технології такого рівня… Люди, яким ви їх передаєте, одного дня можуть повернутися проти вас», — сказав Трамп.

За даними The Telegraph, причиною такої зміни позиції стала гостра дискусія всередині американської адміністрації. В центрі цієї суперечки — 8-дюймовий радар, який виготовляє компанія Boeing в Алабамі. Ця деталь — справжні «очі та вуха» ракети-перехоплювача: вона виявляє ціль на фінальній траєкторії та спрямовує Patriot на пряме зіткнення.

США суворо обмежують експорт цієї розробки навіть для найближчих союзників. Відмова у доступі до технології може мати для України фатальні наслідки, оскільки РФ готує серію ударів по українській енергетиці цієї зими. Запаси ППО в Україні вичерпуються.

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За оцінками українського керівництва, для захисту від зимової навали країні потрібно щонайменше 300 ракет. Проте шанси отримати їх або налагодити власне виробництво тануть на очах.

Навіть за наявності політичної волі процес запуску виробництва розтягнувся б на роки. Наразі лише Німеччина та Японія мають ліцензії на випуск Patriot, але Токіо, наприклад, так і не отримало доступу до виготовлення надчутливого радара. До того ж японським військовим знадобилося три роки лише для того, щоб успішно випробувати першу ракету PAC-3.

Американське експортне законодавство вимагає перевірки кожного заводу, співробітника та субпідрядника, які матимуть доступ до креслень і програмного забезпечення. Джерело, близьке до президента США, повідомило виданню, що у Вашингтоні пам’ятають про випадки, коли передана союзниками зброя потрапляла на чорний ринок Європи.

«Історія з передачею певних технологій справді турбує адміністрацію. Я вірю, що є побоювання, ніби ці технології так чи інакше опиняться в Росії», — каже екскомандувач сил НАТО в Європі Філ Брідлав.

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Додаткова проблема — географічна. Будь-який завод зі збирання ракет на території України одразу стане ціллю номер один для російських атак. Як альтернативу у Вашингтоні розглядають варіант розгортання потужностей у Німеччині або іншій європейській країні. Цю ідею підтримує заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі.

Проте і це рішення потребує занадто багато часу. Тим часом Boeing уже уклав семирічну угоду про триразове збільшення річного виробництва радарів у Хантсвіллі. Ракети Patriot потрібні і Сполученим Штатам, які могли витратити до 50-65% запасів через війну з Іраном.

У Європі вичерпуються запаси Patriot

Нагадаємо, європейські країни намагаються знайти додаткові ракети-перехоплювачі Patriot для України перед ризиком масованих російських атак узимку.

Ситуація ускладнюється тим, що США виснажили власні запаси через війну з Іраном, а європейські союзники, зокрема, Німеччина та країни Східної Європи, заявили про досягнення межі своїх оборонних спроможностей. Київ потребує сотень ракет, проте нові постачання затримуються, а запуск внутрішнього чи іноземного виробництва дасть результати надто пізно.

Попри заклики до країн, що мають ракети PAC-2 та PAC-3, зокрема, Польщі, Іспанії та Греції, більшість держав діють стримано, остерігаючись за власну безпеку.

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