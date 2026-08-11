Бункер на власній ділянці: як облаштувати безпечне укриття та скільки це коштує

Скільки коштує побудувати укриття у дворі

Реклама

Українці, які мають власні ділянки, можуть облаштувати собі бункери та укриття. Втім, звичайний підвал чи господарська споруда не завжди відповідають стандартам повноцінного захисного об’єкта. Які правила побудови безпечного бункера, чи можна переобладнати під нього старий льох та у скільки це обійдеться?

Про ці нюанси для Уніан розповіли керівник компанії «Арма Експерт» Андрій Бондар та доктор технічних наук, професор кафедри архітектурних конструкцій КНУБА Володимир Скочко.

Реклама

Як побудувати укриття на своїй дачній ділянці: що потрібно знати

Можливість звести укриття на ділянці перш за все визначають інженерно-геологічні умови. Високий рівень ґрунтових вод, складні ґрунти чи неможливість зробити достатнє заглиблення суттєво ускладнюють процес. Якщо підземний варіант реалізувати не вдається, альтернативою стає надземна споруда, але для неї діють суворі протипожежні норми.

Реклама

За словами Андрія Бондаря, в умовах щільної забудови укриття має розташовуватися на відстані щонайменше 1 метр від межі ділянки та за 6–8 метрів від сусідніх будівель. Також слід враховувати можливі зони завалів: у разі руйнування сусіднього будинку його уламки не повинні заблокувати вихід чи пошкодити саме сховище.

Щодо адаптації вже наявного погреба чи підвалу Володимир Скочко наголосив, що категорично заборонено розміщувати людей поруч із:

газовим обладнанням;

запасами пального;

котельнями;

великими акумуляторними системами;

трансформаторами;

магістральними трубопроводами та каналізаційними стояками.

Перед початком робіт обов’язковим є технічне обстеження. Фахівці мають оцінити стан стін і перекриттів, перевірити приміщення на наявність тріщин, слідів вологи чи корозії, оцінити ризики підтоплення, працездатність вентиляції, стан мереж і безпечність виходів.

Юридичний статус та класифікація

З юридичного погляду, приватне укриття оформлюється як господарська споруда. Воно не входить до офіційного фонду цивільного захисту та не реєструється в ДСНС. По суті, це безпечний простір лише в розумінні власника, а для закону — звичайний підвал чи госпспоруда.

Реклама

Загалом в українському законодавстві немає терміна «бункер». Захисні споруди поділяють на сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення. Окремо виділяють первинні мобільні укриття — збірні бетонні блоки, які встановлюють, зокрема, на зупинках у прифронтових зонах. Вони можуть бути заглибленими або наземними.

Крім того, в законодавстві 8 вересня набирає чинності нове поняття — «захищений простір». Це окремий тип приміщень поза офіційним фондом цивільного захисту, які облаштовують за бажанням господарів. Концептуально це нагадує ізраїльські «мамади» — посилені бетонні кімнати всередині житла.

Можливості будь-якого цивільного сховища обмежені: вони покликані захистити від вибухової хвилі та уламків, але не розраховані на пряме влучання ракети.

Чи варто переобладнати старий льох

Так звані «найпростіші укриття» призначені лише для нетривалого перебування на крайній випадок. Перетворити їх на повноцінний захисний об’єкт за допомогою косметичного ремонту майже неможливо. Головна проблема — верхнє перекриття, яке в приватних будинках не має потрібної міцності.

Реклама

Посилення перекриття чи бетонування вимагатиме капітальних робіт, а іноді й тимчасового виселення мешканців. До того ж це не завжди дешевше за будівництво з нуля.

Будівництво на своїй ділянці та приблизні ціни

Законодавство дозволяє зводити господарську споруду власноруч і без проєкту. У загальних укриттях нормою вважається близько 1 кв. м на людину, що передбачає дуже щільне розміщення. У приватному ж будівництві варто орієнтуватися на реальний комфорт родини. Проте головним фактором залишається якість робіт.

Краще звернутися до фахівців, які прорахують міцність конструкцій, вентиляцію, гідроізоляцію та інші параметри.

З готовими модульними блоками простіше: їх часто проєктує та монтує виробник.

Точну вартість побудови бункера розрахувати неможливо, адже в кожного свої побажання та стан будинку. Утім, квадратний метр повноцінного укриття завжди коштуватиме дорожче за квадратний метр житла через підвищені вимоги безпеки.

У чек додадуться такі роботи: геологія, геодезія, аналіз ґрунтів, проєктування та оформлення документів, бетонування, будівельні та земляні роботи, інженерне оснащення, оздоблення та введення в експлуатацію.

Сховище, яке переобладнали з винного льоху, і яке має кілька виходів, обійшлося від 50 тисяч доларів.

У Київраді сказали, чому не будують нові укриття

Нагадаємо, у Києві роками не можуть налагодити будівництво нових укриттів, попри постійне виділення коштів. За словами депутата Київради Леоніда Ємця, міська рада не має законних повноважень самостійно проводити тендери чи змушувати районні державні адміністрації будувати захисні споруди.

Саме РДА визначають потреби районів, вимагають фінансування та зобов’язані самостійно замовляти, проводити тендери й контролювати якість і терміни виконання робіт. З 2022 року Київрада не відмовляла у виділенні коштів на ці потреби, однак районні чиновники перестали їх освоювати через страх після низки корупційних скандалів.

Районні керівники не відчувають відповідальності перед міською радою, тоді як невикористані кошти просто переходять на наступний рік. Водночас загальний контроль за станом укриттів, координація цивільного захисту та нагляд за розподілом фінансування належать до компетенції Київської міської військової адміністрації.

Новини партнерів