Скандал довкола "Артек Закарпаття": Лубінець прокоментував ситуацію

Лубінець / © ТСН

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Дитячий табір «Артек Закарпаття» не закриватимуть після виявлених під час перевірки порушень. Адміністрація закладу погодилася з рекомендаціями Офісу омбудсмана та вже почала усувати недоліки.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, Офіс омбудсмана не має законних повноважень самостійно припинити роботу табору. Водночас адміністрація «Артек Закарпаття» визнала виявлені проблеми та погодилася виконати надані рекомендації.

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«Вони почали максимально швидко усувати недоліки, виявлені під час нашого візиту», — сказав він.

Найближчим часом планується повторна перевірка, під час якої представники Офісу омбудсмана мають оцінити, наскільки повно адміністрація виконала рекомендації.

Таким чином, попри зафіксовані порушення, «Артек Закарпаття» наразі продовжує приймати дітей.

Нагадаємо, під час перевірки дитячого табору «Артек Закарпаття» на Закарпатті Офіс омбудсмана виявив низку порушень. Зокрема, йдеться про плісняву в укритті, зіпсовані продукти, антисанітарію та проблеми з умовами проживання дітей. Дмитро Лубінець заявив, що адміністрація табору погодилася з рекомендаціями та має усунути виявлені недоліки. Найближчим часом планують повторну перевірку, щоб оцінити результати роботи.

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