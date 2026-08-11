Встигніть до осені: які рослини в саду треба неодмінно обрізати до початку холодів

Які рослини в саду обрізати до осені / © www.freepik.com/free-photo

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Кінець літа — важливий період для догляду за садом. Після завершення активного росту деякі рослини потребують обрізання, щоб позбутися сухих, пошкоджених або зайвих пагонів і краще підготуватися до зими. Водночас поспішати обрізати все підряд не варто: неправильне або надто пізнє видалення гілок може послабити рослину перед холодами.

Які дерева варто обрізати наприкінці літа

Особливу увагу варто приділити плодовим деревам. У серпні можна видаляти сухі, хворі та зламані гілки, а також пагони, які ростуть усередину крони, перетинаються або надмірно її загущують.

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У яблунь і груш після завершення основного росту можна провести легке санітарне та формувальне обрізання. Насамперед прибирають так звані «вовчки» — вертикальні сильні пагони, які загущують крону й забирають частину поживних речовин.

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Сливи, вишні та інші кісточкові культури також потребують уваги, але з ними важливо не перестаратися. Великі зрізи наприкінці літа краще не робити без необхідності, адже дереву потрібен час для відновлення.

Обріжте малину та ожину

Після завершення плодоношення особливо важливо оглянути малину. У літньої малини пагони, які вже дали врожай, можна вирізати біля основи. Вони більше не плодоноситимуть, а лише загущуватимуть насадження.

Також варто прибрати слабкі, пошкоджені та хворі стебла. Молоді сильні пагони залишають для наступного сезону, дотримуючись такого розташування, щоб кущі добре провітрювалися.

В ожини після плодоношення також можна видаляти старі пагони, які вже відплодоносили. Молоді стебла краще зберегти та правильно підв’язати.

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Не забудьте про смородину й аґрус

Кущі смородини й аґрусу варто оглянути після збору врожаю. Насамперед видаляють старі, сухі, пошкоджені та хворі гілки.

У чорної смородини особливо важливо поступово омолоджувати кущ, прибираючи найстаріші пагони та залишаючи молоді продуктивні гілки. Це допомагає уникнути надмірного загущення та підтримує нормальне плодоношення.

В аґрусу обрізання також спрямовують на проріджування крони. Якщо всередині куща багато переплетених пагонів, там накопичується волога й погіршується циркуляція повітря.

Які декоративні рослини можна обрізати

Наприкінці літа можна провести санітарне обрізання багатьох декоративних кущів: видалити сухі суцвіття, зламані гілки та пагони з ознаками хвороб.

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Однак із сильним формуванням потрібно зачекати, якщо рослина чутлива до осінніх холодів. Надмірне обрізання стимулює появу нового молодого приросту, який може не встигнути визріти до зими.

Троянди також потребують огляду. Сухі та хворі пагони можна видаляти протягом сезону, а відцвілі квіти — обрізати залежно від виду троянди та мети вирощування. Радикальне осіннє обрізання більшості кущів проводять уже з урахуванням конкретного сорту та клімату.

Що не варто обрізати перед холодами

Не всі рослини потрібно активно формувати наприкінці літа. Особливо небажано робити великі зрізи на деревах і кущах без нагальної потреби. Також не варто стимулювати появу великої кількості молодих пагонів перед зимою.

Головне правило — восени залишати рослині достатньо часу для підготовки до періоду спокою. Сухі, хворі та пошкоджені частини можна прибирати, але масштабне формування краще планувати на відповідний для конкретної культури сезон.

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