Чи дозволено рибалити й перебувати біля водойми під час комендантської години

Правила риболовлі під час комендантської години / © Фото з відкритих джерел

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Риболовля під час воєнного стану має свої особливості, адже дотримання загальних правил любительського рибальства не завжди означає, що біля водойми можна перебувати цілодобово. Якщо на території діє комендантська година, потрібно враховувати й обмеження, встановлені саме для цього регіону. Фахівці наголошують: перед поїздкою на риболовлю важливо перевірити не тільки те, чи дозволений вилов, а й чи можна перебувати на березі або користуватися водоймою у вибраний час. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Чи є єдині правила для всіх областей

Загальної заборони на любительське рибальство по всій Україні на період воєнного стану немає. Водночас конкретні обмеження можуть відрізнятися залежно від області, громади або навіть окремої водойми.

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Додаткові правила з міркувань безпеки можуть запроваджувати обласні військові адміністрації, військове командування та органи місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень.

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Тому ситуація, яка є дозволеною в одному регіоні, не обов’язково буде такою самою в іншому.

Чи можна перебувати біля водойми після початку комендантської години

Комендантська година передбачає обмеження перебування людей у громадських місцях протягом визначеного часу. Якщо берег або сама водойма знаходяться на території, де діє такий режим, перебування там без законних підстав може розглядатися як порушення.

Не має принципового значення, чим саме займається людина. Заборона може стосуватися як риболовлі, так і звичайного перебування біля води.

Наприклад, у Києві комендантська година встановлена від 00:00 до 05:00. У цей період перебування на вулицях та в громадських місцях, зокрема біля водойм, допускається лише за наявності відповідних законних підстав або спеціального дозволу.

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Приїхати до комендантської години недостатньо

Серед рибалок існує думка, що якщо людина приїхала на водойму ще до початку комендантської години, то вона може залишатися там до ранку.

Однак сам факт прибуття до початку обмежень не означає автоматичного дозволу залишатися на території після їх запровадження.

Потрібно враховувати режим, який діє в конкретному населеному пункті чи області, а також усі додаткові рішення місцевої влади та військового командування.

Чому в різних регіонах обмеження відрізняються

Безпекова ситуація в областях України різна. Саме тому місцева влада може встановлювати додаткові обмеження щодо доступу до водойм.

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На певних територіях можуть тимчасово забороняти відвідування берегів, обмежувати доступ до окремих водойм або встановлювати часові обмеження. Також можуть діяти спеціальні правила щодо використання човнів та інших плавзасобів.

Окремі ділянки водойм за рішенням уповноважених органів можуть бути повністю закриті для відвідування. Важливо, що такі правила не є незмінними. Їх можуть переглядати відповідно до ситуації з безпекою.

Які документи варто мати рибалці

Якщо риболовля на конкретній водоймі дозволена і жодних додаткових обмежень немає, перед поїздкою варто подбати про необхідні документи.

Насамперед бажано мати при собі документ, що посвідчує особу. Якщо використовується човен або інший плавзасіб, необхідні також відповідні реєстраційні документи, якщо його використання на цій водоймі дозволене.

У випадках, коли закон передбачає спеціальні дозволи на відповідний вид використання водних біоресурсів, вони також мають бути в наявності.

Під час перевірки представники рибоохорони можуть перевірити документи, снасті, улов, дотримання добової норми та законність використання знарядь вилову риби. Якщо до перевірки залучені працівники поліції, вони діють відповідно до своїх повноважень.

Де перевіряти актуальну інформацію

Перед поїздкою не варто покладатися лише на повідомлення в соціальних мережах або слова інших рибалок. Обмеження можуть змінюватися, тому актуальні правила краще перевіряти безпосередньо в офіційних джерелах.

Варто звернути увагу на повідомлення відповідної обласної військової адміністрації, інформацію територіального управління Держрибагентства та рішення місцевих органів влади щодо конкретної водойми.

Саме там можна дізнатися про тимчасове закриття водойм, обмеження доступу до берегів, правила використання плавзасобів та інші актуальні заборони.

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