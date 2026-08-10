«Катають туди-сюди»: у «Новій пошті» пояснили затримки посилок після російських ударів

Чому посилки йдуть довше: «Нова пошта» переналаштовує логістику через руйнування центрів

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«Нова пошта» попередила українців про можливі затримки з доставкою посилок через російські удари по її логістичній інфраструктурі.

Про це передає пресслужба компанії.

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Один із користувачів запитав у Threads, навіщо його посилку «катають туди-сюди».

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У відповідь компанія підтвердила, що окремі посилки справді можуть доставлятися із затримкою.

«Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці», — зазначила пресслужба.

У компанії пояснили, що через форс-мажорні обставини частину логістичних маршрутів довелося тимчасово змінити.

«Щоб доставка не зупинялася, ми задіяли резервні шляхи та додаткові сортувальні центри. Саме тому відправлення можуть проходити через проміжні локації, які раніше не використовувалися для стандартних маршрутів. Це вимушене й тимчасове рішення, мета якого — попри все доставити посилки якнайшвидше та неушкодженими», — додали у компанії.

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Нагадаємо, що 5 серпня на Житомирщині російська ракета вбила 20-річного працівника «Нової пошти», який лише нещодавно одружився та став батьком.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді «Бандероль» вбила працівниць «Укрпошти» та зруйнувала сортувальне депо.

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