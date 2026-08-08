Не лише «Нова пошта» та «Розетка»: в Україні через удари росіян закривають виробництва - чим це загрожує

Атака на Київ 5 серпня. / © Associated Press

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Найближчими тижнями Україна може зіткнутися із суттєвим скороченням або навіть закриттям частини експортних виробництв. Якщо у Києві найчастіше говорять про проблеми великих компаній, таких як «Нова пошта», «Епіцентр» чи «Розетка», то у Кривому Розі, Запоріжжі та Дніпрі наслідки економічних проблем уже помітні неозброєним оком — там починають згортатися цілі виробничі кластери.

Про це висловився керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко у Facebook.

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Яка ситуація складається зараз

Найближчими тижнями Україна має можливість ускладнити роботу російських морських шляхів. Водночас Київ вже стикається із серйозними проблемами з логістикою. Додатковим фактором стало критичне обміління Дунаю, яке створює нові перешкоди.

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За словами політолога, у результаті Україна може зіткнутися одразу з кількома серйозними наслідками:

українська металургія фактично опинилася на межі нерентабельності, скорочення виробництва та погіршення ситуації в інших експортно орієнтованих галузях економіки;

проблеми можуть виникнути в аграрному секторі, бо українські виробники ризикують зіткнутися з труднощами зі збутом, а на внутрішньому ринку ціни на сільськогосподарську продукцію можуть залишатися відносно низькими. Дорога електроенергія, логістика, витрати на зберігання та відновлення зруйнованих виробничих потужностей створюватимуть додатковий тиск на собівартість продукції, що зрештою може позначитися на цінах для споживачів.

під загрозою опинився експорт значної частини української пшениці та кукурудзи.

Денисенко наголошує, що проблема виходить далеко за межі окремих підприємств. Йдеться про логістику, експорт, металургію, аграрний сектор та здатність економіки підтримувати виробництво в умовах війни.

Що потрібно робити Україні

На думку експерта, важливо визначитися, що важливіше — короткострокові бюджетні надходження чи збереження бізнесу та робочих місць.

«У нас є компанії, у яких двічі, а то й тричі за рік згоріли склади з готовою продукцією, є компанії зі знищеними потужностями. Але я ніде не чув про нараду бізнесу, уряду та фіскалів про те, що з цим робити. Точніше, певні розмови були, але вони були ні про що», — наголосив він.

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Денисенко вважає, що через різку зміну економічної ситуації Україні варто почати новий діалог із МВФ, однак є ризик, що влада зробить це «із запізненням в кілька місяців».

Окремою проблемою, з його слів, залишається блокування українських морських шляхів. Адже можуть виникнути проблеми, «які неможливо буде компенсувати зовнішньою допомогою». Поки українські порти залишаються заблокованими, уряд, вважає Денисенко, має запроваджувати механізми підтримки експортерів, зокрема розглянути компенсацію частини витрат на транспортування українських товарів до портів ЄС.

«На жаль, у нас нема іншого шляху, ніж у напівручному режимі проходити цей період. Бо зараз в економіці надзвичайна ситуація. Вирішувати її методами умовного мирного часу більше неможливо і дилема тут проста: зберегти максимум чи втратити більшість всього», — підсумував політолог.

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня армія РФ здійснила масований удар по Київщині, вбивши щонайменше 16 осіб. Окупанти атакували складські та виробничі приміщення українських виробників. Зокрема, було знищено об’єкти «Епіцентру», «Розетки», «Сільпо», «PUMA» тощо.

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