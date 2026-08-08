Михайло Подоляк / © Associated Press

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Кремль перейшов до відкритої тактики терору цивільного населення, намагаючись психологічно зламати українців, адже досягти успіху на полі бою окупантам не вдається.

Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів «24 Каналу».

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«Росія втратила можливість досягти вирішального результату на фронті, тому робить ставку на масовані удари по цивільній інфраструктурі та психологічний тиск», — зазначив він.

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З його слів, Москва остаточно відмовилася від будь-яких спроб приховувати свої справжні наміри.

«Сьогодні Росія вже не маскується. Вона веде війну виключно на вбивство максимальної кількості цивільного населення України. Основними цілями російських атак стали житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури та системи життєзабезпечення», — додав він.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що єдине, що може змусити президента РФ Володимира Путіна піти на переговори та зупинити війну в Україні — це тиск, військовий, економічний та політичний.

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