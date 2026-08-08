На Теремках вирубують дерева / © ТСН

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У Києві жителі мікрорайону «Теремки» борються проти вирубки тамтешнього скверу. Столична влада твердить — прибрати зелену зону необхідно заради нової теплотраси, і це частина підготовки до складної зими.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

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Парк зникає на очах під охороною поліції

Один із парків мікрорайону Теремки зникає просто на очах. Комунальники обрізають крони, викорчовують стовбури, а деревину подрібнюють на щепу.

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Що тут відбувається — попервах зрозуміти складно: жодних оголошень немає. Натомість з усіх боків парк чомусь охороняє поліція.

«З метою захисту громадян ідуть підготовчі роботи, щоб не впало дерево. Можуть впасти гілляки і травмувати громадян», — пояснюють правоохоронці на місці робіт.

На локації збираються невдоволені місцеві жителі. Жаліються: іще декілька днів тому гуляли цим парком, тепер тут — не пройти. Те, що це саме парк, а не випадкова зелена зона — підтверджує рішення Київради ще шестирічної давнини від січня 2019 року, яким було затверджено парк відпочинку площею 4 гектари.

«Дерева — це екологія, це наше життя, це наші легені», — обурюються кияни.

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Теремки / © ТСН

Чому вирубують багаторічні дуби та яка є альтернатива

Вирубка триває тут вже близько тижня. Тутешні жителі кажуть: спочатку не могли зрозуміти, що відбувається, адже ніхто нічого не пояснював. Згодом з’ясувалося — дерева вирубують, щоб прокласти тепломережі. І так Київ нібито готується до складної зими під російськими обстрілами.

«Я не маю нічого проти, я хочу, щоб було тепло і світло у кожній українській домівці. Але, будь ласка, чому проводяться роботи без надання будь-яких документів, які дозволяють вирубку?» — запитує місцева мешканка Людмила Мукаровська.

Люди кажуть, що вивчали питання і впевнені: трубу можна прокласти сусідніми вулицями, щоб не знищувати парк.

«Проєкт, який був запланований у 2006–2008 роках, передбачав цю перетинку від районної котельні під проїжджою частиною вулиці Теремківська з переходом на Окружну дорогу. Але чому ні „Київтеплоенерго“, ні проєктант не пішли цією дорогою — невідомо», — зазначає киянка Наталія Константинова.

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Позиція КМДА та «Київтеплоенерго»

Отримати відповідь на це запитання виявилося непросто. Столична влада певний час не виходила на комунікацію ані з жителями Теремків, ані з журналістами ТСН. Та після кількох днів конфліктів на об’єкті й розголосу КМДА нарешті опублікувала пояснення у соцмережах:

«Видалення частини дерев на Теремках — вимушений крок, необхідний для будівництва нової теплової мережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2».

Ексклюзивно для ТСН представник замовника робіт — комунального підприємства «Київтеплоенерго» — підтверджує: інші маршрути для двох труб діаметром по 70 сантиметрів є неприйнятними.

«Було попередньо розглянуто можливість прокладення такої теплової мережі-перетинки безпосередньо по вулиці Теремківській. Але при проєктуванні з’ясувалося, що там багато суміжних комунікацій, які в разі прокладання теплової мережі потрібно теж перекладати. Відповідно, це вимагає додаткових коштів, додаткових об’ємів робіт і збільшення вартості. Нам теж дуже шкода вибирати між тим, коли люди замерзають, і вирубкою дерев — і те, і те погано. Але ж ви розумієте, що врятувати людей від холоду — це все-таки краще, ніж зберегти дерева, на жаль», — роз’яснює начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

У столичній мерії додають: в разі російських обстрілів ТЕЦ-5, які ставалися минулої зими, ця теплотраса забезпечить теплом майже три десятки багатоквартирних будинків на Теремках.

Що буде на місці знищеного парку

На місці нинішнього парку обіцяють облаштувати новий простір, але вже без багаторічних дубів.

«Не можна садити дерева, але можна садити кущі, наприклад. Можна садити багаторічні злакові трави. Це теж дає свій ефект і естетичний, і довкілля буде тільки казати „дякую“ за збереження та розвиток зеленої зони. У перспективі наше комунальне підприємство „Київзеленбуд“ зробить там більш сучасний простір для відпочинку», — запевняє заступник директора Департаменту захисту довкілля КМДА Олександр Савченко.

Під час створення нового парку столична влада обіцяє радитися із жителями Теремків.

Тепловики ж зазначають: через протидію жителів цього мікрорайону вже зірвали терміни, і до початку опалювального сезону прокласти теплотрасу, найпевніше, не встигнуть. А місцеві обіцяють і далі відстоювати свою зелену зону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Заява НАВРОЦЬКОГО про «БАНДЕРІВСЬКІ ПРАПОРИ»! СКАНДАЛ на ТЕРЕМКАХ! | ТСН 17:00 7 СЕРПНЯ

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