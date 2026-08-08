Просто посипте в саду і на городі яєчну шкарлупу — і ви забудете про хімію для підживлення рослин

Шкарлупа.

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Домашні добрива можуть стати ефективним способом підживлення рослин у саду чи на городі. Одним із популярних натуральних засобів є яєчна шкаралупа, яка багата на корисні мінерали. Втім, таке підживлення підходить не всім культурам.

Як застосовувати яєчну шкаралупу в саду та чи справді вона допомагає, розповіли експерти Interia.pl.

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Виявляється, звичайна яєчна шкаралупа, яку зазвичай викидають, може бути корисним добривом для саду й городу. Вона багата на кальцій, який допомагає рослинам зміцнювати кореневу систему, підтримує їхній ріст і покращує стан ґрунту. Крім того, у складі шкаралупи є й інші важливі елементи — магній, фосфор та цинк.

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Найкраще таке підживлення підходить рослинам, які добре ростуть у нейтральному або слабколужному ґрунті. Яєчну шкаралупу можна використовувати для овочевих культур — кабачків, моркви, гороху, селери, огірків та салату.

Окрім того, додають під плодові дерева й кущі, зокрема яблуні, груші та виноград. Не залишаться без користі й декоративні рослини — айстри, лаванда, тюльпани та півонії.

Яєчну шкаралупу можна використовувати не лише для покращення росту рослин, але й для захисту від слимаків та шкідників. Адже кальцій зміцнює клітинні стінки і таким чином підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища. Зокрема, слимаків.

Розкидання яєчної шкаралупи навколо рослин може створити бар’єр, що ускладнить доступ шкідників до них. Просто розчавіть кілька яєчних шкаралуп і сформуйте коло навколо кущів. Це особливо ефективно проти слимаків і мурах. Важливо, що бар’єр, можливо, доведеться поповнювати свіжою яєчною шкаралупою після дощу.

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Як підготувати яєчну шкаралупу

Аби використовувати яєчну шкаралупу як добриво, її варто належним чином підготувати. Найкраще подрібнити в м’ясорубці або ступці. Отриманий порошок слід змішати з верхнім шаром ґрунту, де ростуть рослини. Приблизно 100 г яєчної шкаралупи достатньо для 1 квадратного метра врожаю.

Яєчну шкаралупу також можна використовувати для приготування рідкого поживного засобу. Для цього залийте приблизно 10 г яєчної шкаралупи 1 літром окропу. Залиште настоятися приблизно 7 днів. Отриманий розчин можна використовувати для поливу садових або кімнатних рослин.

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