Що посіяти після картоплі: ґрунт стане, як після перегною, зникнуть дротяник та парша

Що посіяти після картоплі

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Після збору врожаю картоплі городній ґрунт часто залишається щільним, виснаженим та вкритим твердою кіркою, а також накопичує різні небезпечні інфекції та шкідників, зокрема дротяника. Для ефективного оздоровлення землі досвідчені городники рекомендують засівати ділянку білою гірчицею. Цей популярний сидерат швидко нарощує потужну зелену масу, розпушує важкий ґрунт своїм розгалуженим корінням, успішно пригнічує ріст бур’янів та створює несприятливе середовище для розвитку збудників хвороб і шкідливих організмів.

Технологія посіву та догляду за сидератом

Для засівання ділянки зазвичай використовують близько д200 грамів насіння на кожні 100 квадратних метрів. Після викопування картоплі з грядок прибирають залишки бадилля і бур’янів, після чого дають землі відпочити протягом двох днів. Потім ґрунт перекопують на невелику глибину, приблизно на один штик лопати, а через день-два починають посів. Насіння рівномірно розкидають по поверхні землі та загортають за допомогою звичайних граблів. Якщо погода стоїть суха, грядки обов’язково помірно поливають для кращої схожості. Перші зелені паростки з’являються вже за кілька днів, а приблизно за тиждень вся ділянка вкривається щільним і рівним зеленим килимом.

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Скошування та підготовка землі до наступного сезону

Приблизно за місяць після появи сходів, не чекаючи появи цвітіння та утворення насіння, гірчицю скошують. Отриману зелену масу можна залишити на поверхні як захисну органічну мульчу або неглибоко закласти в ґрунт приблизно на 15 сантиметрів для перегнивання. Після такого зеленого добрива чудово ростуть коренеплоди та інші культури, такі як морква, буряк, цибуля чи часник, проте саму картоплю на це місце краще не повертати принаймні протягом наступних двох років. Для досягнення ще більшого ефекту насіння білої гірчиці іноді змішують з фацелією, що допомагає комплексній боротьбі зі шкідниками та робить ґрунт неймовірно пухким і родючим.

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