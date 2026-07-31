Багаторічні квіти

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Кінець липня — це період, коли сад починає втрачати охайну форму, проте поспішати з лопатою в спекотні літні дні не варто. Головне правило успішного омолодження полягає не в сезоні цвітіння, а у фазі розвитку конкретної культури.

Коли потрібно ділити багаторічні квіти

Справжній критерій готовості — це завершення річного циклу рослини. Після цвітіння вона продовжує працювати, накопичує живлення в корінні та закладає бруньки на майбутній рік. Поки цей процес триває, чіпати кущ не можна, інакше він піде в зиму без запасів.

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Ознакою того, що кущ готовий до поділу, є його стан, листя жовтіє, полягає або зникає зовсім, тобто рослина переходить у стан спокою. Рослини, які стоять зеленими й нарощують листя, чіпати ще зарано, а квітучі чи бутонізовані екземпляри заборонено турбувати категорично.

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П’ять ознак того, що кущ потребує поділу

Двох із наступних п’яти ознак достатньо, щоб зрозуміти, що рослині потрібен поділ:

Середина куща повністю оголилась і випала, утворивши порожнє кільце.

Квітки помітно здрібніли, а кількість квітконосів скоротилася попри звичний догляд.

Рослина втратила форму, розвалилася і потребує додаткової підв’язки.

Кущ вийшов за відведені межі й почав пригнічувати сусідні культури.

Квітник став занадто густим, через що середина погано провітрюється і починає хворіти.

Що потрібно ділити просто зараз, на початку серпня

Трав’янисті багаторічники

У цей період завершили свій річний цикл і повністю готові до поділу такі види:

Бородатий ірис, м’ясисте кореневище ділять через 2-4 тижні після цвітіння, видаляючи стару здерев’янілу середину.

Ранні лілейники. Витривалі кущі викопують та розбирають на частини з кількома віялами й корінням.

Дицентру. Її листя влітку жовтіє та відмирає, тому в стані спокою делікатне коріння легко розділити без пошкоджень.

Доронікум. Весняні жовті ромашки після завершення цвітіння переходять у літній покій.

Примулу, кущики швидко випирають із землі й оголюють середину, тому їх розбирають на окремі розетки.

Піретрум. Рожеві та малинові ромашки старіють після першої хвилі цвітіння, тому старе коріння оновлюють.

Купальницю. Щільне кореневище ділять після повного визрівання листя.

Анемону дібровну. Весняний ефемероїд до літа повністю ховає надземну частину, тому його тонкі кореневища ділять, поки рослина спить під землею.

Весняні ґрунтопокривні рослини та килимки

Цю групу рослин ділять саме зараз, у кінці липня та на початку серпня, одразу після того, як вони відцвіли навесні та втратили охайну форму. Особливість цієї групи полягає в тому, що їхні пагони легко вкорінюються самостійно в місцях дотику з ґрунтом, тому вам зовсім не обов’язково викопувати весь кущ цілком — достатньо просто відрізати лопатою або ножицями готову вкорінену частину з корінцями по краю килима і пересадити її:

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Флокс шилоподібний

Обрієта

Арабіс

Ясколка

Гвоздика-травянка

Живучка повзуча

Барвінок

Астра альпійська

Цибулинні культури

У липні надземна частина цих рослин повністю відмирає, вони перебувають у стані спокою, а їхні загущені гнізда слід викопати, очистити від землі та злегка просушити в затінку. Не залишайте їх у землі на літо і не саджайте одразу назад: залиште їх на зберігання в сухому, провітрюваному і прохолодному місці в тіні, а остаточно висаджуйте в ґрунт восени, щоб вони встигли вкоренитися до холоду:

Нарциси

Мускари

Крокуси

Рябчики

Декоративні луки (аліуми)

Тюльпани (особливо великосортові види, які потребують щорічного викопування)

Які багаторічники потрібно ділити в кінці серпня або восени

Наступні культури в липні чіпати категорично не можна, оскільки вони ще не сформували бруньки відновлення або перебувають у розпалі вегетації:

Півонії (їх ділять у кінці серпня та вересні, коли на кореневищі визрівають червонуваті бруньки-глазки).

Флокси волотисті.

Хости.

Астильби.

Сибірські іриси.

Гейхери.

Астранції.

Очитки.

Дельфініуми.

Бузульники, вовжанки та роджерсії.

Тіарелли та манжетки.

Леатрис.

Вероніки та дербенники.

Морозники.

Конвалії.

Рослини, які залишають на весну або не ділять ніколи

Виключно для весняного поділу — це декоративні злаки (міскантус, стоколос, щучка, малінія), садові хризантеми, осінні астри-сентябрини та геленіуми (осінній поділ зазвичай призводить до їхньої загибелі через брак часу на вкорінення).

Рослини, які не можна ділити взагалі:

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лаванда, шавлія та полин (здерев’янілі напівчагарники зі стрижневим корінням, які розмножують лише живцями чи відводками);

аквілегія, люпин, гіпсофіла, платикодон (мають єдиний глибокий стрижневий корінь і не переносять пошкоджень),

древоподібні півонії та кліматиси.

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