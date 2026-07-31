Відкрили вогонь по своїх же: екскомбат "Магури" звинуватив 225-й полк у загибелі бійців

Олександр Ширшин / © соцмережі

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Колишній комбат 47-ї бригади Олександр Ширшин заявив, що у квітні 2025 року в Бєлгородській області РФ військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку нібито навмисно навели артилерійський вогонь на групу військових, яка відходила з українських позицій. Через це загинули його бійці.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

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Обставини трагічного інциденту

За словами військового, події розгорталися вночі під час бою. Олександр Ширшин описав ситуацію так:

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«Квітень 2025 року. Ніч. Підриваюсь від криків оперативних. На стрімах 225 наводить нашу арту по групі, яка швидко рухається з наших позицій в сторону виходу. Питаю, що сталося. Уточнюю, чи це точно ворог. Намагаюсь донести, що не може противник рухатись настільки впевнено такою групою вночі на цій ділянці. Все свідчило, що це наші бійці. Крім криків і продовження нанесення ураження по групі нічого донести і добитися не вдалося. Починає світати. І я бачу, що вбиті мої люди і військові 225.»

Висновки та реакція командування

Олександр Ширшин зазначив, що спочатку намагався вірити в те, що сталася фатальна помилка, яка трапляється на війні.

«Я довго намагався розібратися чи дійсно була помилка, бо на війні так буває. На жаль. Але чим більше аналізував і перевіряв інформацію, тим більше переконувався, що це було цілеспрямоване знищення „втікачів“. Через півтора місяці після інциденту я отримав запис „нікакіх сваіх нє сущєствуєт“», — зауважив Олександр Ширшин.

За словами екскомбата, керівництво підрозділу згодом завуальовано повторювало цей принцип у своїх інтерв’ю та на зустрічах, тоді як навколо «продовжували закривати очі».

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«P.S.: після вбивства моїх людей, їхні сержанти і побратими задавали питання і вимагали справедливості, яку я не міг забезпечити в цих умовах. Далі сержанти вислуховували прокльони і сльози рідних, намагаючись розказати історію героїчної загибелі їхнього воїна», — зазначив військовий.

За інформацією «Української правди», згадані події дійсно відбувалися на території Бєлгородської області Росії.

225-й окремий штурмовий полк — останні новини

Нагадаємо, 30 липня, видання Texty опублікувало розслідування, у якому зібрало свідчення військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 39-ї окремої бригади берегової оборони та інших підрозділів, які виконували бойові завдання разом із 225-м окремим штурмовим полком.

У матеріалі йдеться про те, що в цьому підрозділі погрожували зброєю тим, хто самовільно залишав позиції. Також там розповідають про незаконне утримання, побиття та інші випадки жорстокого поводження з військовими.

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Згодом, 225-й окремий штурмовий полк відкинув звинувачення у створенні так званих «загороджувальних загонів», які нібито відкривали вогонь по українських військових, зокрема по бійцях 102-ї окремої бригади територіальної оборони, під час російського наступу на Гуляйпільському напрямку у 2025 році.

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