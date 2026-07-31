ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
685
Час на прочитання
1 хв

Став відомий розклад матчів між "Динамо" та "Карабахом" у кваліфікації Ліги конференцій

"Біло-сині" позмагаються з азербайджанським клубом за вихід до раунду плейоф відбору Ліги конференцій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Визначено дати та час початку матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27 між київським "Динамо" та азербайджанським "Карабахом".

Перша гра буде номінально домашньою для "біло-синіх" та відбудеться у польському Любліні в четвер, 6 серпня. Старт зустрічі заплановано о 20:00 за київським часом.

Поєдинок-відповідь відбудеться в азербайджанському Баку в четвер, 13 серпня. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Зазначимо, що "Динамо" та "Карабах" не зуміли подолати другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи: кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія після двох матчів, які завершилися нульовою нічиєю.

Огляд матчу ПАОК — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Новий сезон УПЛ динамівці мали розпочати 2 серпня поєдинком проти "Лівого Берега", але через завантажений графік "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків матч перенесли на 2 грудня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
685
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie