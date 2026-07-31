Став відомий розклад матчів між "Динамо" та "Карабахом" у кваліфікації Ліги конференцій

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Визначено дати та час початку матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27 між київським "Динамо" та азербайджанським "Карабахом".

Перша гра буде номінально домашньою для "біло-синіх" та відбудеться у польському Любліні в четвер, 6 серпня. Старт зустрічі заплановано о 20:00 за київським часом.

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Поєдинок-відповідь відбудеться в азербайджанському Баку в четвер, 13 серпня. Старт гри — о 19:00 за київським часом.

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Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Зазначимо, що "Динамо" та "Карабах" не зуміли подолати другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи: кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія після двох матчів, які завершилися нульовою нічиєю.

Огляд матчу ПАОК — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), а в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Новий сезон УПЛ динамівці мали розпочати 2 серпня поєдинком проти "Лівого Берега", але через завантажений графік "біло-синіх" у кваліфікації єврокубків матч перенесли на 2 грудня.

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