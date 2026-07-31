Збірна України з тенісу назвала склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Жіноча збірна України з тенісу визначилася зі складом на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

Про це повідомляє Telegram-канал Ukrainian Tennis.

Реклама

Нашу країну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

Реклама

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

У чвертьфіналі українки зіграють проти Бельгії. Переможець ції пари в півфіналі позмагається з тріумфатором протистояння Італія — Китай.

Українські тенісистки вдруге поспіль візьмуть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

Зазначимо, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.

Реклама

Раніше повідомлялося, що сім українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки US Open-2026.

Новини партнерів