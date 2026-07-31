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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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83
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Збірна України з тенісу назвала склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг

Матчі фінальної стадії турніру відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча збірна України з тенісу визначилася зі складом на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

Про це повідомляє Telegram-канал Ukrainian Tennis.

Нашу країну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

У чвертьфіналі українки зіграють проти Бельгії. Переможець ції пари в півфіналі позмагається з тріумфатором протистояння Італія — Китай.

Українські тенісистки вдруге поспіль візьмуть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

Зазначимо, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.

Раніше повідомлялося, що сім українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки US Open-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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