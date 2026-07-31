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Збірна України з тенісу назвала склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг
Матчі фінальної стадії турніру відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.
Жіноча збірна України з тенісу визначилася зі складом на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2026.
Про це повідомляє Telegram-канал Ukrainian Tennis.
Нашу країну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.
У чвертьфіналі українки зіграють проти Бельгії. Переможець ції пари в півфіналі позмагається з тріумфатором протистояння Італія — Китай.
Українські тенісистки вдруге поспіль візьмуть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.
Зазначимо, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.
Раніше повідомлялося, що сім українських тенісисток автоматично потрапили до основної сітки US Open-2026.