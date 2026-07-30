Навіщо та як правильно обрізати петунії

Обрізка петунії

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Ближче до кінця літа багато садівників помічають, що улюблені петунії починають втрачати свій ошатний вигляд: стебла витягуються, оголюються, а цвітіння стає не таким рясним. Однак це зовсім не привід прощатися з улюбленими рослинами. На думку експерів, за допомогою правильної та своєчасної обрізки можна легко подарувати кущам друге дихання і змусити їх знову радувати вас пишними шапками квітів аж до початку морозів.

Чому обрізка в кінці літа життєво необхідна

З часом енергія рослини витрачається на підтримку довгих, здерев’янілих пагонів і зав’язування насіння, через що бутонів утворюється все менше. Регулярне та грамотне формування куща вирішує одразу кілька важливих завдань:

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Стимулює активний ріст бокових пагонів, на яких утворюється основна маса нових бутонів.

Повертає рослині охайну, компактну та акуратну форму, прибираючи «лисі» і розлаписті гілки.

Оновлює кущ, захищаючи його від виснаження та продовжуючи загальний життєвий цикл до осінніх холодів.

Петунії в кінці літа. Фото: thisismygarden.com

Основні правила серпневої стрижки

Проводити процедуру наприкінці літа потрібно грамотно, щоб не нашкодити рослині, яка вже готується до періоду спокою, причому головним правилом є помірність.

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Висота обрізки передбачає, що не варто зрізати кущ повністю під корінь, а зазвичай укорочують витягнуті пагони приблизно на одну третину їхньої довжини, зосереджуючись на тих гілках, які втратили декоративність.

Для роботи використовують тільки гострий та попередньо стерилізований секатор або ножиці, щоб не занести інфекцію у зрізи.

Окрім кардинального укорочення довгих пагонів, важливо регулярно видаляти зав’язі, щотижня прибираючи зів’ялі квіти разом із насінневими коробочками, щоб рослина не витрачала на них сили.

Догляд за петуніями після обрізки

Щоб ослаблений кущ швидко відновився і випустив нові зелені пагони з бутонами, йому потрібна не лише стрижка, а й грамотна підтримка.

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Після процедури корисно провести помірне підживлення, внісши комплексне добриво для квітучих рослин, яке допоможе петунії набратися сил для другої хвилі цвітіння.

Також важливо забезпечити контроль вологи, проводячи полив регулярно, але помірно, уникаючи застою води біля коріння та намагаючись лити воду під корінь, уникаючи потрапляння вологи на листя у прохолодні дні.

Навіть якщо вам здається, що наприкінці літа квіти вже віджили своє, правильна стрижка творить дива, вже за пару тижнів ваші клумби та кашпо знову перетворяться на яскраві квітучі оазиси.

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