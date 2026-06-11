Холодний суп з буряка, який рятує у спеку

Холодник

Реклама

У спекотні літні дні традиційні гарячі перші страви часто поступаються місцем прохолодним аналогам. Одним із найкращих варіантів ситного, корисного та освіжального обіду є холодник на основі буряка та кисломолочної заправки.

Цей суп вирізняється яскравим кольором, насиченим смаком із приємною кислинкою та легкістю приготування, адже основні компоненти не потребують тривалого варіння під час безпосереднього збирання страви.

Інгредієнти для холодника

Для приготування супу орієнтовним об’ємом близько 1,5 літра (що становить приблизно 4–5 порцій) знадобляться такі продукти:

Реклама

Великий відварний або запечений буряк — 2 штуки

Свіжі огірки — 4 штуки (близько 250 грамів)

Курячі яйця (відварені круто) — 3 штуки

Свіжа зелена цибуля — 1 великий пучок

Кріп (свіжий або заздалегідь подрібнений і заморожений) — 1 пучок

Лимонний сік — 2 столові ложки

Солодка ніжна гірчиця (наприклад, американська) — 1 столова ложка

Холодний кефір або рідкий йогурт — від 700 мілілітрів

Холодна газована мінеральна вода — 200–300 мілілітрів

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Харчовий лід, сметана, відварені перепелині або курячі яйця — для подавання

Як приготувати смачний холодник

Очищений відварний або запечений буряк необхідно подрібнити за допомогою середньої або дрібної тертки. Натерту масу одразу викладають у глибоку каструлю, в якій буде змішуватися суп. До буряка додають 2 столові ложки лимонного соку і ретельно перемішують — це дозволить зберегти насичений яскравий колір і додасть необхідну стартову кислинку.

Свіжі огірки за бажанням очищають від щільної шкірки, після чого натирають на великій кухонній тертці або дрібно нарізають ножем. У такий же спосіб подрібнюють 3 відварені курячі яйця. Огірки та яйця пересипають у каструлю до буряка.

Великий пучок зеленої цибулі дрібно нарізають. Щоб суп вийшов максимально ароматним, використовують особливий трюк: подрібнену цибулю в окремому посуді щедро посипають сіллю і добре розминають ложкою або товкачем до виділення соку. Оброблена так цибуля не буде просто плавати на поверхні, а повністю віддасть свій смак і рівномірно з’єднається з іншими інгредієнтами. Після появи соку цибулю та підготовлений кріп додають у загальну каструлю.

У каструлю до овочів та яєць вливають 700 мілілітрів обов’язково холодного кефіру та 200–300 мілілітрів газової мінеральної води. Кількість рідини можна змінювати залежно від бажаної густоти страви. На цьому етапі суп солять за смаком (враховуючи сіль, яка вже додавалася в цибулю), всипають дрібку чорного меленого перцю та додають 1 столову ложку солодкої гірчиці, після чого все ретельно перемішують.

Оскільки це базовий рецепт, пропорції солі, гірчиці чи лимонного соку можна регулювати індивідуально, роблячи смак більш гострим або ніжним.

Для отримання ідеального смаку готовий холодник рекомендується витримати в холодильнику протягом 1 години. За потреби швидкого охолодження безпосередньо в тарілку перед подаванням можна кинути кілька кубиків харчового льоду. Традиційно страву подають зі сметаною, прикрашаючи кожну порцію розрізаними навпіл відвареними перепелиними або курячими яйцями.

Новини партнерів