Як обрати солодкий кавун: не варто покладатися лише на звук

Кавун

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Багато хто під час вибору кавуна стукає по ньому, намагаючись за звуком визначити стиглість.

Однак досвідчені садівники радять звертати увагу одразу на кілька ознак, адже один лише звук не може гарантувати, що плід буде солодким.

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Чи можна зривати кавун завчасно

Кавуни цінують за їхній смак і здатність добре втамовувати спрагу влітку. Для тих, хто вирощує їх самостійно, особливо важливо правильно визначити момент збору врожаю.

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Кавун, який зірвали з лози занадто рано, вже не стане солодшим. На відміну від помідорів або персиків, він не продовжує дозрівати після збору.

Тому не варто поспішати зривати перший великий плід, який здається готовим. Така помилка може закінчитися тим, що на столі опиниться недостиглий або, навпаки, перестиглий кавун.

Як визначити, що кавун стиглий

Одним із найнадійніших способів перевірити стиглість є огляд нижньої частини плоду — місця, яким він лежав на землі. Цю ділянку називають польовою або наземною плямою.

У незрілого кавуна вона має блідий колір. У міру дозрівання пляма стає кремово-жовтою або набуває насиченого золотистого відтінку. Саме зміна її кольору є одним із найкращих сигналів того, що кавун достатньо часу залишався на лозі.

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На що ще звернути увагу

Ще один важливий показник можна знайти біля місця кріплення плоду до лози. Йдеться про кучерявий вусик. Спочатку він зелений і гнучкий, але ближче до дозрівання починає висихати. Коричневий і сухий вусик вважається надійною ознакою того, що кавун уже можна збирати.

Змінюється і шкірка плоду. У міру дозрівання вона втрачає блиск і стає більш матовою.

Також стиглий кавун має бути твердим і важким. Велика вага пояснюється високим вмістом води, який забезпечує плоду характерну соковиту та освіжаючу текстуру.

Отже, під час вибору кавуна не варто покладатися лише на звук. Надійніше оцінювати одразу кілька ознак — колір плями на нижній частині, стан вусика, вигляд шкірки, твердість і вагу плоду.

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