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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У ДТП загинула українська бізнесвумен, директорка популярної мережі: що відомо (фото)

Директорка бізнес-напряму Eva Beauty Василина Петлицька загинула в ДТП.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У ДТП загинула українська бізнесвумен, директорка популярної мережі: що відомо (фото)

Василина Петлицька Фото: Руслан Шостак/

Директорка бізнес-напряму Eva Beauty Василина Петлицька загинула в дорожньо-транспортній пригоді. Вона понад 10 років працювала в компанії, пройшовши шлях від керівниці рекламного відділу до директорки окремого бізнес-напряму.

Про загибель Петлицької повідомив власник корпорації Terwin Руслан Шостак у Facebook.

«Вона прийшла до нас зовсім молодою дівчиною і всі роки зростала та розвивалася разом із компанією», — написав Шостак.

За його словами, Петлицька «була душею колективу» та щиро любила свою роботу.

«Ми пам’ятатимемо її живою, світлою, яскравою. Такою вона назавжди залишиться для нас», — зазначив власник Terwin.

У Василини Петлицької залишилося троє дітей. У компанії заявили, що підтримуватимуть її родину.

Що відомо про діяльність Василини Петлицької

«Деталі мають значення. Я завжди це знала, але у темпі життя приділяєш дедалі менше значення дрібному», — написала в одному зі своїх постів у Instagram Василина Петлицька.

Тоді йшлося про особисту присутність бізнесвумен у соцмережах та ведення власних рубрик, як частину розвитку компанії, де працювала Василина Петлицька.

Петлицька очолювала Eva Beauty від квітня 2024 року. До цього майже сім років працювала в маркетинговому напрямі компанії. Зокрема, вона була заступницею маркетингового директора та керувала рекламним відділом.

Одним із ключових професійних проєктів Петлицької став розвиток Eva Beauty — формату мережі з розширеним асортиментом професійної та селективної косметики, консультаціями та додатковими сервісами для клієнтів.

Нагадаємо, раніше йшлося про фотографа і морського піхотинця Костянтина Гузенка, який трагічно загинув унаслідок ракетного удару на фронті.

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