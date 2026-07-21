У Москві знайшли мертвим ще одного топменеджера: увагу привернула одна деталь

Прапор Росії / © gettyimages.com

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У Москві знайшли мертвим колишнього заступника генерального директора компанії «Авіа Груп» Олексія Коршенка. За повідомленнями російських ЗМІ, основною версією смерті називають самогубство, однак знайомі загиблого, за даними медіа, сумніваються у такому розвитку подій.

Про це пишуть РосЗМІ.

За інформацією видання, перші повідомлення про ймовірну смерть колишнього керівника терміналу ділової авіації в аеропорту Шереметьєво з’явилися ще у червні. Тоді газета Московський комсомолець повідомила про інцидент, однак не назвала імені загиблого.

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Згодом Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявив, що йдеться про 57-річного Олексія Коршенка. За даними каналу, чоловіка знайшли мертвим 6 червня. При цьому друзі загиблого, як стверджують російські медіа, не вірять у версію про самогубство.

За даними журналістів, приблизно за три тижні до загибелі Коршенко втратив посаду заступника генерального директора компанії «Авіа Груп». Колеги розповіли Московському комсомольцю, що його звільнення стало несподіванкою для співробітників.

Олексій Коршенко / © Фото з відкритих джерел

Кар’єру в авіаційній галузі Коршенко розпочав ще 1997 року в «Аерофлоті», а від 2008 року працював у компанії «Авіа Груп».

Чим займається Авіа Груп

Компанія управляє VIP-терміналами ділової авіації в аеропортах Шереметьєво та Пулково, а також вертолітним майданчиком на острові Валаам, куди регулярно прибуває президент РФ Володимир Путін.

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До 2014 року компанію пов’язували зі структурами бізнесмена Геннадія Тимченка, якого вважають давнім соратником Путіна. Водночас представники бізнесмена заявляли, що того року він продав актив.

До слова, від початку 2022 року в Росії за різних обставин загинули понад два десятки топменеджерів великих компаній, серед яких керівники, пов’язані з Газпромом, Новатеком та Лукойлом.

Нагадаємо, в тимчасово захоплених районах Херсонщини почастішали самогубства серед окупантів. Так, серед російських військовослужбовців з угруповання «Днепр» останнім часом зафіксовано низку самогубств.

Раніше в Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми «Російських залізниць». Тіло 52-річного директора дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павла Пчельникова знайшли на балконі в його московській квартирі.

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