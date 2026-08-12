Удар по базі в Новоросійську: Сили оборони уразили чотири російські кораблі

Російський фрегат «Адмірал Ессен» / Архівне фото

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Українські військові продовжують методично знищувати флот РФ навіть на території російських військово-морських баз. Цієї ночі потужний удар наздогнав ворожі кораблі у порту Новоросійська, куди окупанти раніше перевели свої найцінніші судна з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Нічна атака та уражені цілі

За попередніми даними українського командування, масштабна спільна операція підрозділів Сил оборони завершилася успішним ураженням кількох важливих морських цілей. Ворог не зміг захистити свою інфраструктуру в Краснодарському краї, внаслідок чого пошкоджень різного ступеня зазнали одразу чотири військові кораблі російського флоту. Наразі українські військові продовжують збирати додаткові дані, тому остаточні масштаби руйнувань та точна інформація щодо втрат противника ще уточнюються.

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Найбільшою втратою для окупантів стало ураження двох сучасних фрегатів проєкту 11356, а саме «Адмірала Макарова» та «Адмірала Ессена». Ці кораблі є сумнозвісними носіями крилатих ракет типу «Калібр», якими російська армія регулярно завдає терористичних ударів по мирних українських містах та об’єктах критичної інфраструктури. Знешкодження або навіть тимчасове виведення з ладу таких ракетоносців суттєво знижує бойовий потенціал ворога в усьому регіоні.

Окрім того, під прицільний удар потрапили ще дві надзвичайно важливі бойові одиниці країни-агресорки. Зокрема, йдеться про малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» та сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков». Кожен із цих військових бортів відігравав ключову роль у логістиці, нанесенні дальніх ударів та загальних бойових операціях російського флоту в акваторії Чорного моря.

Системне знищення ворожого потенціалу

«Сили оборони України послідовно знижують спроможність російської федерації продовжувати збройну агресію», — наголосили у Генеральному штабі.

Успішна операція в Новоросійську вкотре доводить, що перебазування російських кораблів із Севастополя до більш віддалених портів не гарантує їм жодної безпеки. Російське командування щиро сподівалося, що переведення залишків флоту до берегів Краснодарського краю врятує його від атак українських сил, проте ці розрахунки виявилися абсолютно хибними.

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Стратегічні наслідки для агресора

За останні кілька років українські військові продемонстрували феноменальну ефективність у плануванні та реалізації складних дальніх морських ударів. Сили оборони фактично змусили російські судна покинути західну частину Чорного моря та сховатися у власних бухтах. Тепер же каральний вогонь перекинувся безпосередньо на ті бази, які ще донедавна вважалися глибоким тилом та безпечною гаванню для окупантів.

Військові експерти неодноразово зазначали, що виведення з ладу носіїв крилатих ракет є критично пріоритетним завданням для захисту мирного населення України. Кожен пошкоджений корабель означає суттєво меншу кількість випущених боєприпасів під час наступних масованих російських обстрілів. До того ж ремонт сучасних військових суден в умовах жорстких міжнародних санкцій перетворюється для Росії на надзвичайно складне, дороге та довготривале завдання.

Особливої уваги заслуговує той факт, що Новоросійськ є не лише військовою базою, а й одним із найважливіших комерційних та нафтових портів Російської Федерації. Успішні та регулярні атаки на цю локацію створюють потужний додатковий економічний тиск на країну-агресорку. Це також наочно демонструє іноземним партнерам Москви всю небезпеку та ризикованість подальшої співпраці з режимом диктатора.

Офіційні представники Збройних сил України запевняють, що подібні високоточні спецоперації обов’язково триватимуть і надалі, аж до повного знищення наступального потенціалу ворога. Поступово колись грізний Чорноморський флот перетворюється на слабку флотилію, яка не здатна захистити навіть власні місця постійного базування. Кожен такий влучний удар неухильно наближає момент повного звільнення нашого моря від російських загарбників.

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Нагадаємо, економіст пояснив, як закриття Новоросійського порту може вдарити по бюджету РФ. Зупинення цього важливого порту створює для Росії серйозні ризики для експорту зерна та державних доходів.

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