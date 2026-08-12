Керівника Закарпатського ТЦК відсторонили: Лубінець розкрив подробиці

Дмитро Лубінець

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Керівника Закарпатського ТЦК офіційно відсторонили за рішенням керівництва ЗСУ.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Керівника Закарпатського ТЦК відсторонили: що відомо

За його словами, офіс омбудсмена неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики в діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Про це відкрито говорили, направляли офіційні реагування та вимагали припинити порушення.

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«Але замість того, щоб виправити проблему, вирішили боротися з тими, хто на неї вказував. Спочатку — спроби замовчати виявлені факти. Коли це не спрацювало — інформаційний тиск і навіть наміри сфабрикувати кримінальні провадження проти моїх співробітників, які ці порушення виявляли. Але це не спрацювало», — зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що справа не лише в одній кадровій зміні. На його думку, така ситуація сталася через те, що роками не було нормального контролю, а проблеми в системі ТЦК просто ігнорували.

Він також додав, що колишнє керівництво Міноборони мало реагувати на це набагато раніше. Водночас омбудсмен зазначив, що є конкретний результат — наказ про відсторонення посадовця, і на проблему відреагували без зволікань.

Наостанок омбудсмен наголосив, коли про проблеми відкрито кажуть, а відповідальні органи швидко реагують замість ховати їх, це дає реальний результат і захищає права людей.

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Скандал з Закарпатським ТЦК — останні новини

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав людини у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Закарпатті. Він анонсував звернення до правоохоронних органів із вимогою провести масштабну перевірку.

Повідомлялося, що працівник ТЦК на Закарпатті прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч, щоб той залишився на території мобілізаційного пункту.

До того ж, на Закарпатті могли мобілізувати військовозобов’язаних, які мали відстрочки. Лубінець заявив, що в одному з районних ТЦК людям нібито блокували вихід, а відстрочки скасовували шляхом внесення неправдивих даних до державної системи.

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