Коридор затемнень розпочався: для яких знаків Зодіаку він стане переломним

Коридор затемнень / © ТСН.ua

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12 серпня 2026 року відбувається повне сонячне затемнення у знаку Лева. Через два тижні, 28 серпня, настане часткове місячне затемнення у знаку Риб.

Період між цими двома подіями в популярній астрології часто називають коридором затемнень.

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Астрономічно жодного особливого «коридору» не існує — це саме астрологічний та езотеричний термін. Проте прихильники астрології вважають проміжок між двома затемненнями часом прискорених змін, завершення старих процесів і появи нових життєвих сюжетів.

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Цього серпня перше затемнення відбувається у Леві, а друге — у Рибах. Тому початок і завершення цього періоду матимуть різні символічні акценти.

Сонячне затемнення у Леві пов'язують із питаннями самовираження, впевненості, кохання, творчості та бажання бути поміченими.

Місячне затемнення у Рибах — із емоціями, інтуїцією, завершеннями, внутрішніми переживаннями та необхідністю відпустити те, що вже вичерпало себе.

Для кількох знаків Зодіаку період від 12 до 28 серпня може стати особливо важливим.

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Лев

Леви відкривають цей коридор затемнень буквально у центрі астрологічних подій.

Сонячне затемнення 12 серпня відбувається безпосередньо в їхньому знаку, тому головною темою може стати власна ідентичність.

Деякі Леви можуть помітити, що більше не хочуть залишатися у старій ролі — у роботі, стосунках або навіть у власному уявленні про себе.

Може з'явитися бажання змінити професійний напрямок, спосіб життя, зовнішній образ або правила, за якими вони жили останні роки.

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Для Левів це період не стільки пошуку нового «я», скільки відмови від необхідності постійно відповідати чужим очікуванням.

Події другої половини серпня можуть підказати, де настав час діяти від власного імені.

Водолій

Для Водоліїв одним із головних питань коридору затемнень можуть стати стосунки.

Затемнення у протилежному знаку Лева активізує в астрологічній картині тему партнерства.

Від 12 серпня можуть початися процеси, які змінять взаємини з коханою людиною, діловим партнером або іншими важливими людьми.

Для когось це буде нове знайомство.

Для інших — серйозна розмова про майбутнє вже наявного союзу.

А хтось може усвідомити, що звичний формат стосунків більше не працює.

Коридор затемнень не обов'язково означає розриви. Навпаки, міцні стосунки можуть перейти на новий рівень. Але уникати важливих питань стане складніше.

Телець

Тельців цей період може змусити переглянути власне поняття стабільності.

На перший план можуть вийти дім, родина, місце проживання і внутрішнє відчуття безпеки.

Можливі рішення, які давно відкладалися: переїзд, зміна побуту, ремонт, нові сімейні домовленості або необхідність чіткіше встановити особисті кордони.

Тельці особливо не люблять змін, яких не планували самі.

Проте саме цей період може показати, що справжня стабільність — це не обов'язково збереження всього у незмінному вигляді.

Іноді для того, щоб знову відчути ґрунт під ногами, потрібно спочатку змінити те, що давно перестало бути комфортним.

Скорпіон

Для Скорпіонів коридор затемнень може стати переломним у професійній сфері.

Кар'єра, амбіції, репутація та питання статусу можуть вимагати більшої уваги.

Можлива нова пропозиція, збільшення відповідальності або ситуація, яка змусить визначитися з подальшим напрямком.

Для когось це буде шанс стати помітнішим.

Для інших — усвідомлення, що успіх, за яким вони тривалий час гналися, вже не приносить очікуваного задоволення.

Тому головне запитання для Скорпіонів у другій половині серпня: «Чого я хочу досягти — і навіщо мені це?»

Відповідь може змінити наступні професійні кроки.

Риби

Риби відчують іншу частину цього коридору особливо сильно — його завершення.

28 серпня місячне затемнення відбудеться безпосередньо у знаку Риб.

В астрології місячні затемнення часто пов'язують із кульмінацією, усвідомленням та завершенням процесів.

Тому останні дні серпня можуть принести Рибам відповідь на питання, яке довго залишалося відкритим.

Можуть проявитися сильні емоції, повернутися стара тема або виникнути чітке розуміння того, що настав час залишити у минулому.

Цей період може бути більше внутрішнім, ніж зовнішнім.

Не кожна важлива зміна одразу помітна іншим людям.

Діва

Для Дів важливим може стати саме місячне затемнення 28 серпня, яке відбудеться у протилежному знаку Риб.

Тому друга половина коридору може акцентувати тему партнерства.

Можуть змінюватися романтичні стосунки, дружба або ділові союзи.

Дівам, які звикли аналізувати ситуацію до найдрібніших деталей, може бути непросто прийняти те, що не кожен процес можна повністю контролювати.

Наприкінці серпня може знадобитися чесна відповідь на запитання: чи є баланс між тим, що ви віддаєте у стосунках, і тим, що отримуєте?

Близнята і Стрілець

Для Близнят і Стрільців найбільш помітною може бути друга частина коридору затемнень.

Місячне затемнення 28 серпня відбувається приблизно на п'ятому градусі Риб. Астрологічні джерела зазначають, що особливо чутливими до нього можуть бути люди, які мають важливі точки натальної карти на початку мінливих знаків — Близнят, Діви, Стрільця і Риб.

У Близнят можуть актуалізуватися професійні питання та плани на майбутнє.

У Стрільців — теми дому, родини та особистої опори.

Те, що почне змінюватися ближче до кінця серпня, може виявитися завершенням значно довшої історії.

Що може відбуватися під час коридору затемнень

Астрологи не обов'язково прогнозують протягом цих двох тижнів низку драматичних подій.

Часто зміни починаються значно простіше.

Людина може отримати несподівану пропозицію.

Зустріти когось нового.

Почути важливу інформацію.

Повернутися до питання, яке довго відкладала.

Змінити рішення.

Або просто раптом зрозуміти, що більше не хоче жити так, як раніше.

Саме такі моменти в езотеричній традиції радять помічати протягом коридору затемнень.

Чи потрібно боятися коридору затемнень

Ні. Популярна астрологія часто наділяє затемнення драматичними характеристиками, через що можна зустріти твердження про «фатальні події» або «небезпечні дні».

Однак затемнення саме по собі не є передвісником нещастя.

В астрологічній традиції цей період радше символізує зміни, завершення та нові початки.

Тому замість того, щоб очікувати поганих подій, від 12 до 28 серпня можна уважніше спостерігати за тим, які теми постійно повертаються у ваше життя.

Іноді найбільш «доленосною» подією виявляється не зовнішня криза, а рішення, яке людина нарешті готова ухвалити сама.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що це найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні.

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