На Майорку стягують війська через затемнення: чого боїться влада Іспанії

Повне сонячне затемнення (ілюстративне фото) / © Unsplash

Реклама

Іспанія посилює заходи безпеки на Майорці напередодні повного сонячного затемнення 12 серпня. Через очікуваний наплив туристів на острові оголосили надзвичайний режим, а уряд направить туди військових.

Про це повідомляє видання Bild.

Реклама

Від 10 до 14 серпня військові працюватимуть у кількох муніципалітетах гірського масиву Трамунтана на північному заході Майорки.

Реклама

Їхнім завданням буде контроль ситуації на дорогах, забезпечення проїзду на аварійно небезпечних ділянках, а також захист природних територій від лісових пожеж.

Місцева влада очікує значного напливу туристів, заторів і підвищених ризиків для безпеки у районах, де повне затемнення буде видно найкраще. Жителів та гостей острова закликали заздалегідь планувати поїздки на 12 серпня.

По всій країні також розгорнуть близько 24 тисяч співробітників Цивільної гвардії. Вони регулюватимуть рух транспорту, контролюватимуть популярні місця спостереження за затемненням та відповідатимуть за громадську безпеку.

Сонячне затемнення: останні новини

Нагадаємо, 12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, яке стане першим за понад століття для Іспанії та за понад 70 років для Ісландії, а для континентальної Європи загалом — першим від 1999 року.

Реклама

За даними Forbes, смуга повного затемнення охопить території Арктики, Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії, тоді як у решті Європи, Канаді, США та Африці явище буде частковим. Найкращі місця для огляду — західне узбережжя Ісландії та північ Іспанії, де тривалість повної фази сягатиме 2 хвилин 18 секунд.

Раніше ми писали, що 12 серпня крихітне село Авельяноса-де-Муньйо в Іспанії опиниться просто на шляху повного сонячного затемнення. Подія подарує рідкісний ефект подвійних сутінків і вже спричинила ажіотаж серед туристів.

Новини партнерів