Світло у вашій квартирі може впливати на метаболізм: що не так із LED-лампами

Лампа / © unsplash.com

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Сучасне енергоощадне освітлення змінило спектр світла, який люди отримують щодня. Світлодіодні лампи майже не випромінюють інфрачервоного світла, а спеціальне віконне скло додатково його фільтрує. Дослідники припускають, що нестача червоного та інфрачервоного світла може впливати на роботу мітохондрій, вироблення клітинної енергії та обмін речовин.

Про це йдеться в матеріалі New Scientist.

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За словами колишнього астрофізика Боба Фосбері, який нині вивчає біологію світла, світло можна розглядати як своєрідну «поживну речовину». Особливу роль дослідники відводять довгим хвилям червоного та інфрачервоного світла, які природно містяться у сонячному світлі та світлі ламп розжарювання.

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Що змінилося через LED-лампи

До широкого поширення світлодіодів люди отримували значно більше довгохвильового світла — від Сонця, вогню, свічок і ламп розжарювання. Натомість LED-лампи практично не випромінюють світла з довжиною хвилі понад 750 нанометрів, тобто фактично не дають інфрачервоного випромінювання.

Нейробіолог Глен Джеффрі з Університетського коледжу Лондона стверджує, що через поєднання світлодіодного освітлення та сучасного скла люди втратили значну частину спектра, до якого організм був пристосований протягом еволюції.

Як червоне світло пов’язане з метаболізмом

Дослідження показують, що червоне та ближнє інфрачервоне світло можуть впливати на мітохондрії — структури клітин, які виробляють молекули АТФ, головне джерело енергії для клітин.

Під дією такого світла ланцюг перенесення електронів у мітохондріях може працювати швидше, збільшуючи вироблення АТФ. Фосбері називає цей процес «фотометаболізмом». Водночас точний механізм цього ефекту досі залишається предметом наукових дискусій.

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За словами Джеффрі, нестача червоного світла може мати протилежний ефект, тоді як короткохвильове синє світло від екранів і світлодіодів здатне пригнічувати вироблення АТФ.

Що показали експерименти

В одному з експериментів 15-хвилинний вплив червоного світла зменшував стрибок рівня цукру в крові після вживання великої кількості глюкози.

Джеффрі також проводив дослідження у безвіконних офісах із LED-освітленням. Після додавання приглушеної лампи розжарювання середній рівень цукру в крові працівників був нижчим, ніж у людей, які працювали лише при світлодіодному світлі.

Інше невелике дослідження за участю 13 людей із діабетом 2 типу показало кращий контроль рівня цукру під час роботи при природному денному світлі порівняно зі світлодіодним освітленням.

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Дослідники також вивчають можливий зв’язок денного та червоного світла зі старінням, деменцією та іншими захворюваннями. Водночас причини таких зв’язків поки що не встановлені остаточно.

Чи варто переходити на червоне світло

Терапію червоним світлом уже використовують для загоєння ран, лікування деяких шкірних проблем, випадіння волосся та болю. Однак доказова база щодо багатьох таких застосувань поки залишається неоднорідною, а оптимальні дози та довжини хвиль все ще обговорюються.

Автори матеріалу радять насамперед отримувати більше природного денного світла. Джеффрі також пропонує людям, які багато часу проводять у приміщеннях, використовувати лампи розжарювання, оскільки навіть за низької яскравості вони випромінюють значну кількість інфрачервоного світла.

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