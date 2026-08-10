Свет в вашей квартире может влиять на метаболизм: что не так с LED-лампами

Лампа / © unsplash.com

Реклама

Современное энергосберегающее освещение изменило спектр света, который люди получают каждый день. Светодиодные лампы почти не излучают инфракрасный свет, а специальное оконное стекло дополнительно его фильтрует. Исследователи предполагают, что недостаток красного и инфракрасного света может влиять на работу митохондрий, выработку клеточной энергии и обмен веществ.

Об этом говорится в материале New Scientist.

Реклама

По словам бывшего астрофизика Боба Фосбери, ныне изучающего биологию света, свет можно рассматривать как своеобразное «питательное вещество». Особую роль исследователи отводят длинным волнам красного и инфракрасного света, которые естественно содержатся в солнечном свете и свете ламп накаливания.

Реклама

Что изменилось из-за LED-ламп

До широкого распространения светодиодов люди получали гораздо больше длинноволнового света — от Солнца, огня, свечей и ламп накаливания. LED-лампы практически не излучают света с длиной волны более 750 нанометров, то есть фактически не дают инфракрасного излучения.

Нейробиолог Гленн Джеффри из Университетского колледжа Лондона утверждает, что из-за сочетания светодиодного освещения и современного стекла люди потеряли значительную часть спектра, к которому организм был приспособлен в течение эволюции.

Как красный свет связан с метаболизмом

Исследования показывают, что красный и ближний инфракрасный свет могут влиять на митохондрии – структуры клеток, производящих молекулы АТФ, главный источник энергии для клеток.

Под действием такого света цепь переноса электронов в митохондриях может работать быстрее, увеличивая выработку АТФ. Фосбери называет этот процесс "фотометаболизмом". В то же время, точный механизм этого эффекта до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Реклама

По словам Джеффри, недостаток красного света может иметь противоположный эффект, в то время как коротковолновый синий свет от экранов и светодиодов способен подавлять выработку АТФ.

Что показали эксперименты

В одном из экспериментов 15-минутное влияние красного света уменьшало скачок уровня сахара в крови после употребления большого количества глюкозы.

Джеффри также проводил исследования в безоконных офисах с LED освещением. После добавления приглушенной лампы накаливания средний уровень сахара в крови работников был ниже, чем у людей, работавших только при светодиодном свете.

Другое небольшое исследование с участием 13 человек с диабетом 2 типа показало лучший контроль уровня сахара во время работы при естественном дневном свете по сравнению со светодиодным освещением.

Реклама

Исследователи также изучают возможную связь дневного и красного света со старением, деменцией и другими заболеваниями. В то же время, причины таких связей пока не установлены окончательно.

Стоит ли переходить на красный свет

Терапию красным светом уже используют для заживления ран, лечения некоторых кожных проблем, выпадения волос и боли. Однако доказательная база для многих таких применений пока остается неоднородной, а оптимальные дозы и длины волн все еще обсуждаются.

Авторы материала советуют прежде всего получать больше природного дневного света. Джеффри также предлагает людям, которые много времени проводят в помещениях, использовать лампы накаливания, поскольку даже при низкой яркости они излучают значительное количество инфракрасного света.

Новости партнеров