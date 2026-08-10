Втрата бронювання від 1 вересня: Міноборони розпочало велику перевірку підприємств

Міноборони переглядає критичний статус підприємств: хто втратить бронь з 1 вересня / © ТСН

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В Україні від 1 вересня 2026 року військовозобов’язані працівники можуть втратити своє бронювання, якщо підприємства не підтвердять свій критичний статус.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, Міноборони проводить перегляд статусу критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), яким такий статус було надано до 7 липня 2026 року. Від його збереження безпосередньо залежить можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

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Для більшості суб’єктів ОПК передбачена спрощена процедура — подавати весь пакет документів заново не потрібно. Водночас для окремих компаній умови суворіші.

Підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження. Їм треба заново підтвердити сам факт і підстави грантової підтримки.

Дедлайни та наслідки для бронювання

Якщо документи подано до 10 серпня: статус критично важливого підприємства зберігається до дати, визначеної попереднім рішенням. Бронювання працівників діятиме протягом наданого строку, але не довше строку дії статусу критичності компанії.

Якщо документи НЕ подано до 10 серпня: від 1 вересня статус критично важливого буде офіційно скасовано, а всі наявні бронювання військовозобов’язаних працівників — анульовано.

Раніше ми писали, як правильно перейти з бронювання на відстрочку.

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