РФ отримала додаткову балістику з Північної Кореї і чекає на солдат: Зеленський б'є на сполох

Росія залучає новий контингент солдатів із КНДР та отримала додаткову північнокорейську балістику. / © Associated Press

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У Росії готуються розмістити на своїй території додатковий контингент з КНДР і отримали додаткову балістику від Пхеньяна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 10 серпня.

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«Зараз (росіяни — Ред.) готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї», — повідомив президент.

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Глава держави підкреслив, що залучення північнокорейських солдатів та озброєння в Україні — це не лише загроза для Європи. Набуваючи реального бойового досвіду та випробовуючи ракети проти України, КНДР вдосконалює власні військові технології.

«Чим більше тут у нас, в Україні, — у Європі — північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону», — попередив Зеленський.

Тому він вкотре закликав світову спільноту до рішучіших спільних дій, координації та надання Україні додаткових систем ППО.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23.

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Аналітики ISW застерегли, що залучення північнокорейських ракетників та понад 100 нових балістичних ракет із КНДР дозволить Росії суттєво посилити удари по Україні.

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