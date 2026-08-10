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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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РФ отримала додаткову балістику з Північної Кореї і чекає на солдат: Зеленський б'є на сполох

Північна Корея використовує війну в Україні як навчальний полігон для вдосконалення своїх ракет та вишколу солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Росія залучає новий контингент солдатів із КНДР та отримала додаткову північнокорейську балістику.

Росія залучає новий контингент солдатів із КНДР та отримала додаткову північнокорейську балістику. / © Associated Press

У Росії готуються розмістити на своїй території додатковий контингент з КНДР і отримали додаткову балістику від Пхеньяна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 10 серпня.

«Зараз (росіяни — Ред.) готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї», — повідомив президент.

Глава держави підкреслив, що залучення північнокорейських солдатів та озброєння в Україні — це не лише загроза для Європи. Набуваючи реального бойового досвіду та випробовуючи ракети проти України, КНДР вдосконалює власні військові технології.

«Чим більше тут у нас, в Україні, — у Європі — північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону», — попередив Зеленський.

Тому він вкотре закликав світову спільноту до рішучіших спільних дій, координації та надання Україні додаткових систем ППО.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23.

Аналітики ISW застерегли, що залучення північнокорейських ракетників та понад 100 нових балістичних ракет із КНДР дозволить Росії суттєво посилити удари по Україні.

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