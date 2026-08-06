Північнокорейська балістична ракета / © Yonhapnews

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Північна Корея пішла на суттєву ескалацію своєї участі у війні Росії проти України, перекинувши до РФ не лише нову партію з понад 100 балістичних ракет, а й спеціалізовані ракетні підрозділи.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані української розвідки та військових експертів.

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Як заявив речник Головного управління розвідки (ГУР) МО України Андрій Черняк у коментарі Reuters від 5 серпня, північнокорейський ракетний підрозділ вже розпочав розгортання на заході Росії. За попередньою інформацією, він може бути оснащений 120 балістичними ракетами неуточненої моделі та шістьма пусковими установками.

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За даними ГУР, Росія планує розмістити цей підрозділ у складі близько 90 північнокорейських військовослужбовців у Воронезькій області — у базі 112-ї ракетної бригади (1-ша гвардійська танкова армія Московського військового округу). Водночас Черняк зазначив, що Пхеньян раніше вже передав РФ партію з 40 балістичних ракет KN-23/24 та відповідний персонал, однак остаточну конфігурацію та кількість ракет для поточного розгортання буде узгоджено під час переговорів вищого рівня у вересні 2026 року.

Саме з попередньої партії ракет КНДР окупанти випустили снаряд під час удару по Україні 29–30 липня.

Чому це становить серйозну загрозу для України

Військові джерела зазначають, що ракети KN-23/24 мають більшу дальність та здатні нести потужнішу бойову частину порівняно з російськими балістичними ракетами «Іскандер-М». Водночас вони менш точні, що в умовах використання проти цивільних міст часто призводить до значних руйнувань та великої кількості жертв серед мирного населення.

Аналітики ISW виділяють кілька ключових ризиків для України:

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Нарощування інтенсивності обстрілів: Загальне надходження близько 160 північнокорейських балістичних ракет дозволить Росії збільшити кількість ракет у кожному масованому ударі або підтримувати високу інтенсивність обстрілів протягом тривалого часу. Економія власних високоточних ресурсів: Росія зможе посилити балістичні удари без необхідності витрачати власні запаси ракет С-400 та гіперзвукових «Цирконів». Нагадаємо, лише за перші 19 днів липня 2026 року РФ використала до двох третин свого запланованого річного виробництва «Цирконів», а також активно модифікувала ракети С-400 для ударів по балістичній траєкторії через дефіцит «Іскандерів». Випробування в умовах дефіциту ППО: РФ та КНДР можуть скористатися нинішньою ситуацією зі зменшенням українських запасів протиракет для систем ППО, щоб випробувати ефективність північнокорейського озброєння в реальних бойових умовах.

Новий рівень співпраці Пхеньяна та Москви

Якщо наприкінці жовтня 2024 року КНДР відправляла до Курської області переважно піхоту, саперів та будівельні війська, то розгортання професійних ракетних розрахунків є новим тривожним етапом, застерігають аналітики Інституту вівчення війни.

«Північнокорейські ракетники не лише забезпечать обслуговування комплексів, а й здобудуть новий сучасний бойовий досвід застосування комбінованого озброєння та зворотній зв’язок для подальшого вдосконалення своїх ракет, що створює довгострокові безпекові виклики не лише для України, а й для всього світу», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Росія може розмістити у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який матиме на озброєнні шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет KN-23. Після модернізації за участю російських фахівців ці ракети стали значно точнішими та фактично зрівнялися за бойовими можливостями з російськими «Іскандерами-М».

Експерт пояснив, що Північна Корея виробляє такі ракети вже багато років, тому вилучення кількох десятків або навіть понад сотню боєприпасів із власних арсеналів не стане для Пхеньяна проблемою.

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