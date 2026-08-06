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Зранку РФ атакувала будинки в одному з обласних центрів: «прилетіло» у стелю квартири, є поранений — (фото, відео)
Російський дрон пробив стелю житлового будинку в обласному центрі.
У четвер, 6 серпня, армія РФ безпілотниками атакувала Запоріжжя. «Приліт» стався просто в одну з багатоповерхівок.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Російський безпілотник ударив по житловій забудові», — наголосив чиновник.
З його слів, одна людина поранена внаслідок російської атаки на Запоріжжя.
Атака на Запоріжжя — фото, відео
Нагадаємо, останнім часом російська армія значно посилила атаки на Запоріжжя та змінила тактику обстрілів, активніше застосовуючи ударні безпілотники й керовані авіабомби (КАБи). Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, це пов'язано з перекиданням на Запорізький напрямок російського підрозділу, який раніше регулярно обстрілював Херсонську область.
Зокрема, днями у Запоріжжі під російський удар потрапили сапери ДСНС, які виконували завдання з розмінування. Поранення дістали двоє надзвичайників.