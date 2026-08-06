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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
1 хв

Зранку РФ атакувала будинки в одному з обласних центрів: «прилетіло» у стелю квартири, є поранений — (фото, відео)

Російський дрон пробив стелю житлового будинку в обласному центрі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя. / © Запорізька ОВА

У четвер, 6 серпня, армія РФ безпілотниками атакувала Запоріжжя. «Приліт» стався просто в одну з багатоповерхівок.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Російський безпілотник ударив по житловій забудові», — наголосив чиновник.

З його слів, одна людина поранена внаслідок російської атаки на Запоріжжя.

Атака на Запоріжжя — фото, відео

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Армія РФ дроном атакувала одну з багатоповерхівок. / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, останнім часом російська армія значно посилила атаки на Запоріжжя та змінила тактику обстрілів, активніше застосовуючи ударні безпілотники й керовані авіабомби (КАБи). Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, це пов'язано з перекиданням на Запорізький напрямок російського підрозділу, який раніше регулярно обстрілював Херсонську область.

Зокрема, днями у Запоріжжі під російський удар потрапили сапери ДСНС, які виконували завдання з розмінування. Поранення дістали двоє надзвичайників.

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