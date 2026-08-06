Ворог атакував Суми / © ДСНС

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Російські війська в ніч проти 6 серпня завдали восьми ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум. Уражено житлові мікрорайони міста з розвиненою інфраструктурою.

Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та очільник МВА Сергій Кривошеєнко.

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«Упродовж 8 хвилин вночі армія агресора скинула 8 КАБів на північну та центральну частини Сум. 1 з них було знешкоджено ППО», — написав Кривошеєнко в Мережі.

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Григоров заявив, що поблизу епіцентрів вибухів пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки вибито сотні вікон.

Наразі відомо про 12 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу. На місцях ударів працюють екстрені служби.

За інформацією видання “Кордон.Медіа«, одна з авіабомб влучила в Ковпаківському районі Сум, у районі житлової забудови. Ударною хвилею були пошкоджені торговельні об’єкти та вибиті вікна в навколишніх будинках.

Ще один вибух прогримів у центральній частині міста, також у житлових кварталах. У цьому районі зафіксовано значні пошкодження багатоквартирних будинків.

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«Внаслідок масованого авіаудару пошкоджено ТЦ, 5 магазинів, скління вікон 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 легкових автівок», — уточнив очільник МВА.

Наслідки атаки на Суми / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки атаки на Суми / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки атаки на Суми / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Наслідки атаки на Суми / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 серпня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 6 серпня атакували ворожі безпілотники типу Shahed.

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