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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Понад місяць боролися за її життя: 13-річна Олександра Макуха померла після атаки РФ на Сумщину

Російський удар забрав ще одне життя. Не стало 13-річної Олександри Макухи з Сумщини.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Померла 13-річна Олександра Макуха. Фото: На межі

Померла 13-річна Олександра Макуха. Фото: На межі / © соцмережі

Тринадцятирічна Олександра Макуха померла після понад місяця боротьби за життя, який вона провела в лікарні через тяжкі травми, отримані внаслідок російської атаки на Зноб-Новгородське Шосткинського району, що на Сумщині.

Про це повідомили в інтернет-медіа «На межі», а також підтвердили у Зноб-Новгородській селищній раді.

Зазначається, що атака російського безпілотника сталася 22 червня близько 04:50 та припала на будинок багатодітної родини. Тоді на місці події загинули Олександр Шинко, його син Євген та бабуся Зінаїда Гадалова. Ще троє членів родини отримали поранення.

Як зазначали у Зноб-Новгородській селищній раді, чоловік після розлучення самостійно виховував двох синів — Євгена та Максима, а Аліна Макуха виховувала доньку Олександру. Два роки тому вони створили спільну сім’ю.

Повідомляється, що під час удару Максим отримав травму кінцівки, а мати Аліна травмувалася, коли намагалася врятувати доньку з-під завалів. Завдані поранення у дівчинки були вкрай важкими, через що її планували транспортувати до київської лікарні «Охматдит».

За даними інтернет-медіа «На межі», стан Олександри різко погіршився у п’ятницю. Лікарі провели їй хірургічне втручання, проте під час операції серце дитини зупинилося.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі Росія скинула бомби на Суми. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, серед них — двоє дітей.

Також вночі проти 4 серпня армія РФ атакувала Миколаїв безпілотниками. Під прицілом опинилися житлові будинки у приватному секторі. Щонайменше одна людина загинула, багато потерпілих.

Раніше ми писали, що російські війська посеред дня 5 серпня атакували Харків ракетами «Бандероль». Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих та 15 пошкоджених будинків.

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