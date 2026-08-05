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Понад місяць боролися за її життя: 13-річна Олександра Макуха померла після атаки РФ на Сумщину
Російський удар забрав ще одне життя. Не стало 13-річної Олександри Макухи з Сумщини.
Тринадцятирічна Олександра Макуха померла після понад місяця боротьби за життя, який вона провела в лікарні через тяжкі травми, отримані внаслідок російської атаки на Зноб-Новгородське Шосткинського району, що на Сумщині.
Про це повідомили в інтернет-медіа «На межі», а також підтвердили у Зноб-Новгородській селищній раді.
Зазначається, що атака російського безпілотника сталася 22 червня близько 04:50 та припала на будинок багатодітної родини. Тоді на місці події загинули Олександр Шинко, його син Євген та бабуся Зінаїда Гадалова. Ще троє членів родини отримали поранення.
Як зазначали у Зноб-Новгородській селищній раді, чоловік після розлучення самостійно виховував двох синів — Євгена та Максима, а Аліна Макуха виховувала доньку Олександру. Два роки тому вони створили спільну сім’ю.
Повідомляється, що під час удару Максим отримав травму кінцівки, а мати Аліна травмувалася, коли намагалася врятувати доньку з-під завалів. Завдані поранення у дівчинки були вкрай важкими, через що її планували транспортувати до київської лікарні «Охматдит».
За даними інтернет-медіа «На межі», стан Олександри різко погіршився у п’ятницю. Лікарі провели їй хірургічне втручання, проте під час операції серце дитини зупинилося.
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