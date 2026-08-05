Забудьте про Медовий і Яблучний Спаси: що ми насправді святкуємо у серпні

Українці у серпні святкують Маковія, Спас та Успіння / © Фото з відкритих джерел

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В останній місяць літа інтернет-простір традиційно переповнюється статтями про святкування трьох Спасів, де детально описуються заборони та перелік продуктів для освячення. Однак більшість цих народних назв є пізнішими нашаруваннями, які абсолютно спотворюють автентичний зміст святкового календаря наших предків.

Щоб розібратися у справжніх історичних назвах та відсіяти штучні міфи, ТСН.ua зібрав роз’яснення від фольклористів, етнографів та офіційних представників церкви.

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Як пояснює фольклористка Дар’я Анцибор у проєкті «Витоки», український серпневий цикл складався з трьох зовсім інших свят: Маковія, Спаса та Успіння Пресвятої Богородиці.

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Маковія замість «Медового Спаса»

Свято, яке зараз відзначають 1 серпня за новим календарем, присвячене вшануванню сімох мучеників Маккавеїв, а не збиранню меду. За словами етнографів, наявність меду в кошику для освячення є лише даниною сезонності, і міф про початок його викачування саме в цей день прийшов до нас із північних регіонів Росії через їхні кліматичні особливості.

В українських громадах на свято освячували воду, городину та спеціальні букети з цілющих трав — маковійчики. Як дослідили на порталі етнографії «Спадщина», мак вважався надзвичайно потужним оберегом від нечисті. Люди вірили, що демонічні сили не зможуть зайти до хати, поки не зберуть і не порахують кожну дрібну насінинку польового маку.

Тому традиційно господині готували страви саме з цим інгредієнтом: вареники, пироги та знамениті «шулики» — пшеничні коржі, залиті розтертим маком із медом. У деяких регіонах молодь влаштовувала ритуальні бешкети та прикрашала стовпи вирізаними гарбузами, що дуже нагадує сучасні традиції Геловіну.

Справжній Спас та його значення

Свято Преображення Господнього, яке припадає на 6 серпня, в українській традиції завжди називали просто Спасом без жодних додаткових епітетів. Представники Православної Церкви України неодноразово наголошували, що приносити до храму плоди нового врожаю — це давня традиція подяки Богу за щедрі дари природи, а не суть самого свята.

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Головним продуктом у кошиках дійсно були яблука, які суворо заборонялося їсти до освячення, особливо матерям, що втратили дітей. Проте залежно від регіону українці також освячували виноград, груші, сливи, колосся пшениці та навіть звичайну городину на кшталт картоплі й буряків.

Успіння Богородиці як фінал літа

Третє велике серпневе свято — Успіння Пресвятої Богородиці, яке святкують 15 серпня, — взагалі не має жодного відношення ані до Спаса, ані до горіхів чи хліба. У сусідніх країнах назва «горіховий» закріпилася суто через період збору ліщини, але в українському календарі це свято символізувало остаточне завершення літа та збору врожаю.

Цей день вважався надзвичайно важливою межею для молоді, оскільки відбувалися різноманітні дівочі ініціації та переходи до старших спільнот. Матері традиційно благословляли своїх юних дочок на щасливе доросле життя.

У багатьох регіонах родини збиралися на великі спільні трапези, а на Львівщині досі збереглася унікальна традиція виготовлення святкового намиста. Жінки робили з прісного тіста спеціальну прикрасу для Богородиці, яку потім діти могли одягати на шию та з’їдати як смаколик.

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Тож сезонні продукти в кошиках ніколи не були офіційними назвами свят, і українцям варто повертатися до свого справжнього коріння та святкувати Маковія, Спаса та Успіння.

Нагадаємо, Яблучний Спас або свято Преображення Господнього святкують 6 серпня — цього року це четвер. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Церква не встановлює офіційного символізму для кожного окремого плоду, який освячують в церкві на свято. Втім, у народній традиції кожен із них пов’язують із певними побажаннями та чеснотами.

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