Жах у прямому ефірі: блогера застрелили під час стріму біля KFC

Сезар Даніель Ноласко Гастелум / © Jam Press

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Популярного мексиканського блогера застрелили впритул під час прямого ефіру на очах у тисяч глядачів, коли він знімав розважальний контент біля ресторану швидкого харчування.

Про це повідомиляє Daily Star.

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Трагедія сталася 4 серпня близько 20:15 у місті Кульякан, штат Сіналоа, Мексика. 24-річний творець контенту Сезар Даніель Ноласко Гастелум, відомий у Мережі під псевдонімом Compasexor, вів пряму трансляцію на платформі Kick. Разом із двома друзями він переодягнувся кур’єром доставки їжі для виконання челенджу біля ресторану KFC.

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За кілька хвилин до трагедії неподалік проїхав підозрілий мотоцикл. Тоді один із супутників блогера відчув небезпеку та застеріг товаришів: «Ці хлопці мене лякають».

Згодом двоє нападників на біло-червоно-чорному мотоциклі Honda під’їхали до місця зйомки. На відеозаписі прямого ефіру зафіксовано, як один із чоловіків підняв зброю та вистрілив Сезару в голову впритул. Інфлюенсер упав на землю без ознак життя, а парамедики, які прибули на виклик, констатували смерть. Двоє інших стрімерів під час нападу не постраждали.

Вбивство мексиканського блогера. / © Jam Press

Нападники були одягнені в джинси, а також сіру та чорну футболки. Поліцейські та армійські підрозділи оперативно оточили місце злочину, яке розташовувалося лише за кілька метрів від офісу генерального прокурора штату Сіналоа. Прокурори офіційно підтвердили відкриття справи про вбивство. Наразі мотив злочину не встановлено, а підозрюваних поки не затримано.

Загиблий Сезар Гастелум був популярним блогером: він знімав кумедні відео та спілкувався з підписниками, маючи 600 тисяч фоловерів у TikTok та понад 120 тисяч в Instagram. Це вбивство сталося на тлі кривавих війн між бандитами за владу в регіоні. Подібний випадок стався і торік, коли під час прямого ефіру вбили б’юті-блогерку Валерію Маркес. Поліція продовжує розслідування.

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Нагадаємо, у салоні краси померла молода жінка: поліція уже затримала трьох людей, яких підозрюють у «незаконній медичній практиці».

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