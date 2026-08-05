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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Залужний пояснив свою гучну заяву, що Україну не візьмуть у НАТО: що сказав

Залужний і МЗС відповіли на резонанс довкола вчорашньої заяви ексголовкома щодо вступу до НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Залужний пояснив свою гучну заяву про НАТО

Залужний пояснив свою гучну заяву про НАТО / © Getty Images

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний пояснив свою гучну заяву, що наша держава нібито не зможе вступити до НАТО.

Про це Залужний сказав під час дипломатичного клубу у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Він запевнив, що є прихильником Альянсу і зазначив, що у 2019 році виступив головним прихильником та реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Генерал поскаржився, що через це чув багато критики на свою адресу.

«Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками і цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я — за НАТО», — сказав Залужний.

Водночас, дипломат вважає, що «якщо дивитися з політичної точки зору, до НАТО виникає багато питань, як до блоку, який охороняв старий світ».

«Відбувається науково-технічний прогрес. У 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну окрім хіба що „томагавків“, ядерної зброї, авіаносців, F-35, які є на озброєнні НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Ресурс вичерпано. РФ на усе це знайшла протидію», — пояснив він.

Залужний продовжує дотримуватися думки, що «НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни», а Україна знаходиться «технологічно попереду».

«Науково-технічний прогрес і триваюча війна вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень. І тепер у НАТО немає іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України. Я вже говорив, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок, ймовірніше за все, з територіальною прив’язкою у Європі. Абсолютно новий», — сказав генерал.

Як приклад він знову навів JEF (Об’єднані експедиційні сили), назвавши їх «з політичної точки зору досить перспективною організаціяєю».

«Україна воює з Росією, не будучи в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України?», — підсумував Залужний.

Що сказали в МЗС про слова Залужного

В МЗС наголосили, що вчорашні слова Залужного, що нібито Україна не буде в НАТО, вирвані з контексту.

«Слова посла щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО», — пояснили в МЗС у коментарі журналістам.

У відомстві наголосили: курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. Альтернативи членству України в НАТО нема, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир в євроатлантичному просторі.

«Архітектура безпеки в Європі неможлива без України — це реальність. Її усвідомлення сприятиме побудові консенсусу в Альянсі щодо членства нашої держави. І це усвідомлення зростає. Свідченням є цьогорічний підсумковий документ Саміту НАТО в Анкарі, де Україна визнана контрибʼютором євроатлантичної безпеки», — підсумували в МЗС.

Раніше Валерій Залужний наголосив, що заяви про швидку поразку Росії та близький кінець війни є ілюзією, а реальна ситуація на фронті залишається в стратегічному глухому куті.

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