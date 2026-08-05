Що пекли наші бабусі на Яблучний Спас: три традиційні рецепти з яблуками

Яблука. / © pexels.com

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Яблучний Спас, який відзначають 6 серпня, вважався днем подяки за врожай. Найчастіше до свята господині пекли пироги з яблуками, пиріжки, шарлотки, штруделі та медові коржі. Для начинки використовували свіжі яблука нового врожаю, нерідко додаючи мед, корицю чи мак.

ТСН.ua підготував прості рецепти традиційної випічки з яблуками до Спасу.

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Яблуко стало головним символом Яблучного Спаса не випадково. Це пов’язано як із народними традиціями, так і з церковним святом.

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У християнській традиції Яблучний Спас збігається зі святом Преображення Господнього. У Візантії до храмів приносили для освячення виноград — символ урожаю. Однак в Україні, де виноград був менш поширеним, його замінили яблуками, які саме достигали в серпні. Так яблуко стало головним плодом свята.

У різних куточках України існували й власні кулінарні традиції. На Поділлі та Наддніпрянщині найчастіше пекли великі дріжджові пироги з яблуками та медом. На Слобожанщині готували пиріжки з яблуками й корицею. На Галичині популярними були яблучні пляцки, штруделі та домашні калачі, які подавали до святкового столу після повернення з храму.

Рулет з яблуками і корицею

Інгредієнти для тіста:

200 мл теплого молока

18–20 г свіжих дріжджів

60 г цукру

¼ ч. л. солі

30 г вершкового

1 яйце

400–415 г пшеничного борошна

15 мл рослинної олії.

Інгредієнти для начинки:

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2–3 середні яблука

цукор

мелена кориця

1 жовток для змащування

Приготування

У теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте цукор, сіль, яйце та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Наприкінці додайте рослинну олію та ще раз добре вимісіть. Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці на 1 годину — воно має збільшитися вдвічі. Яблука очистіть від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Змішайте їх із цукром і корицею. Розділіть тісто на дві частини, кожну з яких частину розкачайте. Покладіть всередину яблучну начинку. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Залиште ще на 15–20 хвилин для вистоювання. Змастіть поверхню булочок збитим яйцем або жовтком. Випікайте у розігрітій до 180–190°С духовці 20–25 хв.

Яблучний пляцок

Рецепт кулінарки Мирослави Пекарук простий, але пиріг виходить ароматним і чудово смакує як до чаю, так і до кави під час святкового застілля.

Інгредієнти

4 яйця

200 г цукру (по 100 г для жовтків і білків)

150 г вершкового масла

100 мл молока

270 г борошна

10 г розпушувача

700 г яблук бля начинки.

Приготування

Відокремте жовтки від білків. Жовтки розітріть зі 100 г цукру до світлої пишної маси. Додайте м’яке вершкове масло та ще раз добре збийте. Додайте молоко, просіяне борошно з розпушувачем і замісіть однорідне тісто. Форму застеліть пергаментом, викладіть тісто та рівномірно розподіліть його по всій поверхні. Яблука натріть на великій тертці й добре відіжміть від зайвого соку. Викладіть їх рівним шаром поверх тіста. Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 180 °C, приблизно 25–30 хвилин. Якщо яблука дуже соковиті, час випікання може бути довшим. Поки пиріг випікається, збийте білки зі 100 г цукру до стійких піків. Дістаньте пляцок із духовки, рівномірно розподіліть білкову масу поверх яблучної начинки та поверніть у духовку ще на 10 хв.

Класична шарлотка з яблуками

Інгредієнти:

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яблука — 600–700 г

яйця — 4 шт

цукор — 200 г

борошно — 160 г

розпушувач тіста — 1 ч. л.

ванільний цукор — 10 г

дрібка солі;

кориця

вершкове масло для змащування форми.

Приготування

Яблука очистьте від серцевини та наріжте тонкими скибочками. Додайте трохи кориці. Яйця збийте з дрібкою солі до утворення легкої піни. Додайте цукор і продовжуйте збивати — поки маса не стане світлою та пишною. Додайте просіяне борошно, розпушувач і ванільний цукор та обережно перемішайте лопаткою. Форму для випікання змастіть маслом. Викладіть яблука на дно, а зверху залийте їх тістом. Випікайте шарлотку у розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–45 хвилин.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами традиційної випічки з маком до свята Маковія.

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