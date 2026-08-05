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Яблучний крамбл: простий рецепт теплого десерту із хрусткою крихтою замість шарлотки
Соковиті яблука та золотава крихта перетворюються на теплий десерт без замішування складного тіста.
Яблучний крамбл — це запечені фрукти під розсипчастою масляною крихтою. Рецепт зручний, коли хочеться десерту з яблук, але немає часу або бажання готувати тісто для пирога.
Інгредієнти для яблучного крамблу
За рецептом яблучного крамблу Good Food для 4–6 порцій знадобляться:
575 г яблук — приблизно 3 середні плоди;
175 г пшеничного борошна;
110 г холодного вершкового масла;
110 г цукру для крихти;
2 ст. л. цукру для яблук;
дрібка солі;
½ ч. л. меленої кориці — за бажанням.
За бажанням верх можна посипати 1 ст. л. вівсяних пластівців і 1 ст. л. тростинного цукру. Обирайте яблука, які добре розм’якшуються під час запікання, але не перетворюються на однорідне пюре.
Яблука в духовці можна готувати й у форматі порційних яблучних крамбл-кошиків, але для крамблу не потрібне окреме тісто для основи.
Як зробити хрустку крихту
Змішайте в мисці борошно, 110 г цукру та сіль. Корицю, якщо використовуєте, додайте сюди ж.
Додайте холодне масло, нарізане невеликими кубиками, і швидко перетріть суміш пальцями.
Зупиніться, коли утворяться нерівномірні вологі крихти. Не вимішуйте масу до гладкості: крамблу потрібна розсипчаста текстура, а не тісто.
Крупні грудочки не треба розтирати повністю. Під час запікання вони підрум’яняться й дадуть верху виразний хрускіт.
Як зібрати й запекти яблучний крамбл
Розігрійте духовку до 190 °C або до 170 °C у режимі конвекції.
Яблука очистьте від шкірки й серцевини, наріжте скибочками завтовшки близько 1 см.
Перемішайте їх із 2 столовими ложками цукру та викладіть у жаростійку форму приблизно 20 × 20 см. Розрівняйте яблука, щоб крихта не провалювалася між ними.
Розподіліть крихту зверху рівним шаром. За бажанням додайте вівсяні пластівці та тростинний цукор.
Поставте форму на деко й випікайте 35–40 хвилин.
Крамбл готовий, коли верх стане золотавим, а яблука — м’якими. Перевірте начинку тонким ножем: він має легко входити в скибочку. Якщо крихта рум’яниться надто швидко, накрийте форму фольгою на останні хвилини запікання.
Активне приготування займе близько 20 хвилин, загальний час — приблизно 55–60 хвилин разом із запіканням і коротким охолодженням. Після духовки залиште десерт на 10 хвилин: начинка трохи стабілізується, але залишиться теплою.
Подавайте яблучний крамбл окремими порціями. До нього можна додати кульку ванільного морозива, густий йогурт, заварний крем або просто посипати десерт цукровою пудрою.