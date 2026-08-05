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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Кабачки з м’ясом і грибами, тушковані на сковороді: рецепт швидкої вечері

Страва готується в одній сковороді, і на її приготування не знадобиться багато часу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Коментарі
Кабачки з м'ясом і грибами, тушковані на сковороді

Кабачки з м'ясом і грибами, тушковані на сковороді / © Credits

Овочі зроблять м’ясо соковитим і ароматним.

Інгредієнти

свинина
400 г
кабачки
500 г
печериці
250 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
олія
2–3 ст. л.
мелена паприка
1 ч. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. М’ясо промийте, наріжте невеликими шматочками.

  2. Кабачки помийте та наріжте великими кубиками.

  3. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.

  4. У сковороді розігрійте олію й обсмажте м’ясо до золотистого кольору, викладіть цибулю, обсмажте 2–3 хвилини, потім гриби, тушкуйте, поки не випарується зайва волога.

  5. Додайте кабачки, паприку, поперчіть, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин до м’якості кабачків, потім додайте часник і тушкуйте ще 2–4 хвилини.

Поради:

  • За бажанням можна додати зелень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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