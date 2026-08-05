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Кабачки з м’ясом і грибами, тушковані на сковороді: рецепт швидкої вечері
Страва готується в одній сковороді, і на її приготування не знадобиться багато часу.
Овочі зроблять м’ясо соковитим і ароматним.
Інгредієнти
- свинина
- 400 г
- кабачки
- 500 г
- печериці
- 250 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- олія
- 2–3 ст. л.
- мелена паприка
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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М’ясо промийте, наріжте невеликими шматочками.
Кабачки помийте та наріжте великими кубиками.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.
У сковороді розігрійте олію й обсмажте м’ясо до золотистого кольору, викладіть цибулю, обсмажте 2–3 хвилини, потім гриби, тушкуйте, поки не випарується зайва волога.
Додайте кабачки, паприку, поперчіть, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин до м’якості кабачків, потім додайте часник і тушкуйте ще 2–4 хвилини.
Поради:
За бажанням можна додати зелень.