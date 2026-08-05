Астрологічний прогноз на 5 серпня

Химера / © Credits

Реклама

Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час , коли навіть найспокійніші люди можуть стати агресивними — так діють інстинкти, які беруть над нами гору, тому необхідно самим зберігати спокій.

Реклама

Символ дня: Химера.

Реклама

Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 5 .

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: крокодиліт , чорний нефрит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: захворювання , що почалися цього дня, можуть виявитися важкими та тривалими, тому необхідно одразу звернутися до лікаря за рекомендаціями. Причиною поганого самопочуття може стати ослаблення авторитету, тому важливо подумати про його зміцнення.

Харчування протягом дня: у цей місячний день рекомендується дотримуватисяпомірності в їжі в будь-який час, але в нинішню спеку особливо важливо не переїдати та обмежуватися легкою їжею — овочами та фруктами.

Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки: волосся після неї може стати тонким, ламким і слабким.

Реклама

Сьогоднішні дачні роботи: дуже важливо дбайливо ставитися до коренів рослин — не можна їх пошкоджувати та надмірно поливати, оскільки це може призвести до їхнього загнивання.

Магія та містика дня: можна створити енергетичний захист від чужої заздрості та злоби, а від магічних ритуалів краще утриматися.

Денні сни: значення сну, який ми можемо побачити сьогодні, слід тлумачити з точністю до навпаки.

Табу дня: заборонені будь-які сварки, суперечки та конфлікти.

Цитата дня: «Той, хто перемагає самого себе, — найсильніший воїн» (Конфуцій).

Читайте також:

Новини партнерів