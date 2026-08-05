- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда агрессивными могут стать даже самые спокойные люди — так действуют инстинкты, которые овладевают нами поэтому необходимо самим сохранять спокойствие.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу за рекомендациями. Причиной плохого самочувствия может стать слабеющий авторитет, поэтому важно подумать о его укреплении.
Питание дня: умеренность в еде в этот лунный день рекомендуется в любое время, но в нынешней жаре особенно важно не переедать и обходиться легкой пищей –овощами и фруктами.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться: волосы после нее могут стать тонкими, ломкими и слабыми.
Дачные работы дня: очень важно бережно отнестись к корням к корням растений — нельзя их травмировать и усиленно поливать, поскольку последнее может привести к их загниванию.
Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту против чужой зависти и злобы, от магических ритуалов лучше отказаться.
Сны дня: смысл сна, который мы можем увидеть нынешней нужно толковать с точностью наоборот.
Табу дня: под запретом находятся любые ссоры, споры и конфликты.
Цитата дня: «Тот, кто побеждает себя, самый сильный воитель» (Конфуций).
Читайте также:
Зодиакальный гороскоп на август 2026 года для всех 12 знаков
Марс в знаке Рака: что изменится с 11 августа по 28 сентября