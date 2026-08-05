Астрологический прогноз на 5 августа

Химера / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда агрессивными могут стать даже самые спокойные люди — так действуют инстинкты, которые овладевают нами поэтому необходимо самим сохранять спокойствие.

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Символ дня: Химера.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу за рекомендациями. Причиной плохого самочувствия может стать слабеющий авторитет, поэтому важно подумать о его укреплении.

Питание дня: умеренность в еде в этот лунный день рекомендуется в любое время, но в нынешней жаре особенно важно не переедать и обходиться легкой пищей –овощами и фруктами.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться: волосы после нее могут стать тонкими, ломкими и слабыми.

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Дачные работы дня: очень важно бережно отнестись к корням к корням растений — нельзя их травмировать и усиленно поливать, поскольку последнее может привести к их загниванию.

Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту против чужой зависти и злобы, от магических ритуалов лучше отказаться.

Сны дня: смысл сна, который мы можем увидеть нынешней нужно толковать с точностью наоборот.

Табу дня: под запретом находятся любые ссоры, споры и конфликты.

Цитата дня: «Тот, кто побеждает себя, самый сильный воитель» (Конфуций).

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