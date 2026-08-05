Астролог назвал знаки Зодиака, которым сегодня надо опасаться токсичных людей

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Одни могут почувствовать невиданный прилив сил, а другие — ощутить ее резкую нехватку, а значит, и желание «подпитаться» ею от других людей. Неудивительно, что в это время активизируются токсичные люди, которые охотятся за чужими моральными и физическими силами.

Сегодня, 5 августа, жертвами охотников за чужой энергией могут стать представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться токсичных людей.

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Овен

Овны часто привлекают к себе тех, кто не прочь попить чужой «крови», но на этот раз их атака окажется более чем серьезной. В основном, опасность будет исходить от коллег — особенно тех, кто испытывает к ним долю зависти из-за талантов, которыми их наделила природа.

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Близнецы

Близнецы часто становятся объектом чужой зависти, о которой они иногда даже не подозревают, но на этот раз их недруги не станут скрывать своих намерений. Не стоит встревать с ними в споры, теряя таким образом свои силы — в результате они останутся выжатыми, усталыми и обессиленными.

Стрелец

Стрельцы в любой день превосходят по количеству энергии представителей других знаков Зодиака, но сегодня ее запас окажется запредельным даже для них. Разумеется, рядом с ними с ними — как, впрочем, и в любое другое время — будут буквально виться люди, которые захотят ею «подкормиться».

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