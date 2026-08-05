США потратили почти все дальнобойные ракеты в войне с Ираном: чем это грозит

ATACMS / © Associated Press

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Армия США во время войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников.

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Речь идет прежде всего о высокоточных ракетах класса «земля — земля» — Армейских тактических ракетных системах (ATACMS) и высокоточных ударных ракетах PrSM.

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По словам двух собеседников агентства, во время боевых действий против Ирана американские военные использовали «практически все» запасы этих систем.

Ранее информация о масштабах сокращения запасов ракет ATACMS и PrSM в США не обнародовалась.

Эти боеприпасы считаются одним из ключевых элементов американского арсенала, ведь позволяют наносить высокоточные удары по целям на большом расстоянии. Стоимость одной такой ракеты превышает 1 млн. долларов.

Ракеты ATACMS также поставлялись Украине, где играли важную роль в нанесении ударов по военным объектам в глубине российской территории.

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В то же время, PrSM является более новой разработкой, которая постепенно должна заменить ATACMS.

Как отмечает Reuters, из-за стремительного сокращения запасов дальнобойных высокоточных ракет президенту США Дональду Трампу, вероятно, придется больше полагаться на рискованные пилотируемые бомбардировочные миссии, если он примет решение о возобновлении масштабных ударов по Ирану.

При этом источники агентства отказались уточнять, сколько именно таких ракет на данный момент остается на вооружении американской армии.

По информации Reuters, Дональд Трамп начал военную кампанию против Ирана совместно с Израилем в феврале, рассчитывая, что боевые действия не продлятся долго. Однако из-за затягивания войны три собеседника агентства выразили обеспокоенность тем, что истощение запасов дальнобойных ракет может ограничить возможности США сдерживать других потенциальных противников, в частности Россию и Китай.

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В то же время, четвертый источник сообщил, что хотя Центральное командование США почти полностью использовало наземные ракеты, имевшие в начале войны, их запасы были частично пополнены за счет других американских арсеналов в разных регионах мира.

В Белом доме обнародовали заявление от имени президента Дональда Трампа, в котором заверили, что у США нет проблем с обеспечением боеприпасами.

«Наши оборонные компании, на данный момент, производят больше боеприпасов, чем они делали раньше, в дополнение к расширению их производств и оборудования рекордными показателями», — заявил Трамп.

В то же время, аналитики отмечают, что хотя производство отдельных видов вооружения, в частности артиллерийских боеприпасов и некоторых типов ракет, достигло рекордных показателей, вопрос достаточности запасов в случае длительного масштабного конфликта остается актуальным.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует воспользоваться «последним шансом» для заключения соглашения с Соединенными Штатами.

Мы ранее информировали, что президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить военные удары по Ирану, если сочтет это необходимым.

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