США могут ударить по Ирану в любой момент: Трамп сделал новое заявление

Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты могут в любой момент нанести удары по Ирану . Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета.

По словам американского лидера, в настоящее время возможная военная операция приостановлена, однако это решение может быть пересмотрено.

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«Сейчас мы поставили это на паузу. Но можем сделать это в любое время», — отметил Трамп.

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Ранее президент США заявил, что отказался от новых ударов после обращения Ирана и других стран Ближнего Востока. По его словам, стороны согласовали основные положения будущего соглашения, которое должно предусматривать открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы со стороны Тегерана.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что Тегеран даст «пропорциональный ответ» в случае новых атак со стороны США, Израиля или стран, которые будут способствовать проведению таких ударов.

Война США против Ирана - последние новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки судов в Ормузском проливе.

Как отмечает AP, предупреждение Трампа появилось после того, как США нанесли очередную серию ударов по Ирану. Операция началась 20 июля с целью дальнейшего ослабления иранского военного потенциала, используемого для атак на коммерческие суда в Ормужском проливе.

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В июле Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны в ближневосточном регионе в феврале 2026 года. Тогда Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал командный центр специальных операций США в Аль-Танфи на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

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