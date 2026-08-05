Как приготовить спаржу дома: рецепты и советы

Спаржа / © Unsplash

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Спаржа или аспарагус — один из самых популярных, полезных и вкусных овощей. Она богата витаминами A, C, E, K и клетчаткой, а готовится буквально за считанные минуты.

Какой на вкус спаржа?

Вкус свежей зеленой спаржи — душевный, утонченный и легкий. Больше всего вкус спаржи напоминает смесь молодого зеленого горошка, брокколи и нежных кабачков с легким ореховым привкусом.

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Кроме того, правильно приготовленная спаржа должна быть al dente— слегка мягкой снаружи, но приятно хрустящей внутри. Если овощ горький или стал слишком волокнистым, это означает, что вам попались старые стебли или вы их пересушили.

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Что готовят из спаржи?

Спаржа — универсальный ингредиент в европейской и средиземноморской кухне. Из неё готовят множество самостоятельных блюд и гарниров:

Изысканные завтраки: подают жареную спаржу с яйцами-по-шо, яичницей-болтуньей или заворачивают в бекон/прошутто.

Салаты: бланшированные стебли добавляют в салаты с помидорами черри, моцареллой, фетой, орехами и бальзамическим соусом.

Первые блюда: готовят нежные крем-супы с добавлением сливок.

Гарниры: жарят или запекают с чесноком, сливочным маслом и пармезаном к стейкам из мяса или красной рыбы.

Выпечка: используют в качестве начинки для открытых пирогов (киш), пиццы или запеканок.

Сколько времени нужно варить спаржу перед обжариванием?

Важно знать, что молодую и тонкую зеленую спаржу не нужно варить. Её можно хорошо обжарить на сковороде за 3–5 минут.

Если же у вас толстые стебли или вы хотите обеспечить 100% равномерную готовность:

Опустите спаржу в кипящую подсоленную воду всего на1–2 минуты (максимум 3 минуты для очень толстых стеблей). Сразу после бланширования переложите спаржу в миску сольдом или очень холодной водой на 1 минуту. Это остановит процесс варки и сохранит ее насыщенный изумрудный цвет и хрусткость. Просушите стебли бумажным полотенцем — теперь она готова к быстрому обжариванию.

Как правильно приготовить спаржу на сковороде: пошаговый рецепт

Самый вкусный способ — обжаривание на смеси оливкового и сливочного масла с чесноком.

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Ингредиенты:

Пучок зеленой спаржи — 300–400 г;

Сливочное масло — 20 г;

Оливковое масло — 1 ст. л.;

Чеснок — 1–2 зубчика (измельчить);

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;

Лимонный сок и тёртый пармезан — для подачи.

Спаржа / © Pexels

Способ приготовления:

Вымойте спаржу. Срежьте или отломите твёрдые, древесные нижние концы (примерно 2–3 см). Спаржа легко ломается в нужном месте, если её слегка согнуть у основания. Если кожица внизу толстая, очистите её овощечисткой. На среднем огне разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло и сливочное масло. Выложите стебли спаржи в один слой. Жарьте, периодически помешивая или встряхивая сковороду, в течение 4–6 минут (для тонкой) или 6–8 минут (для толстой). За 1–2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Жарьте до появления выраженного чесночного аромата, следя за тем, чтобы чеснок не подгорел. Снимите с огня, выложите на тарелку, сбрызните свежим лимонным соком и посыпьте натертым пармезаном.

Также можно просто запечь спаржу с оливковым маслом. Запекать нужно 8–10 минут.

Если вас интересует диетическое блюдо — приготовьте спаржу на пару. Готовить её нужно 3–5 минут.

Спаржа — это невероятно полезное блюдо, которое улучшает пищеварение и благотворно влияет на организм человека, поэтому обязательно попробуйте его.

Также можно приготовить спаржу спармезанным соусом.

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