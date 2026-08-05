- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
Куба обвинила США в «геноциде» после того, как почти двое суток жила в темноте
Электроснабжение по всей территории страны удалось полностью восстановить спустя 36 часов после очередного общенационального отключения.
Власти Кубы после почти 36 часов масштабного блекаута заявляют, что причиной энергетического кризиса стали американские санкции и нефтяная блокада, лишившие остров необходимых ресурсов для стабильной работы энергосистемы.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Министерстве энергетики Кубы сообщили, что электроснабжение по всей территории страны удалось полностью восстановить спустя 36 часов после очередного общенационального отключения.
Согласно официальной информации, энергосистема заработала примерно в 11:35 по местному времени во вторник. Сам блекаут начался в воскресенье вечером и стал уже четвертым масштабным отключением электроэнергии за последний месяц.
Накануне кубинское правительство предупреждало, что работы по возобновлению энергоснабжения задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий.
В то же время министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что главной причиной энергетического кризиса стали санкции США, в том числе фактическая нефтяная блокада, которая, по его словам, длится уже восемь месяцев.
По словам дипломата, из-за ограничений страна потеряла доступ к топливу, запасным частям и международным техническим специалистам.
«Отключение национальной электроэнергетической системы является прямым следствием геноцидной блокады США против Кубы», — написал он в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что на Кубе произошел очередной масштабный блекаут — весь остров с населением около 10 миллионов человек остался без электроэнергии.
Мы ранее информировали, что чиновники Пентагона тайно анализируют еще один потенциальный центр напряженности — возможные военные действия против Кубы.