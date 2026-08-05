Куба обвинила США в «геноциде» после того, как почти двое суток жила в темноте

Куба / © Associated Press

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Власти Кубы после почти 36 часов масштабного блекаута заявляют, что причиной энергетического кризиса стали американские санкции и нефтяная блокада, лишившие остров необходимых ресурсов для стабильной работы энергосистемы.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В Министерстве энергетики Кубы сообщили, что электроснабжение по всей территории страны удалось полностью восстановить спустя 36 часов после очередного общенационального отключения.

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Согласно официальной информации, энергосистема заработала примерно в 11:35 по местному времени во вторник. Сам блекаут начался в воскресенье вечером и стал уже четвертым масштабным отключением электроэнергии за последний месяц.

Накануне кубинское правительство предупреждало, что работы по возобновлению энергоснабжения задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что главной причиной энергетического кризиса стали санкции США, в том числе фактическая нефтяная блокада, которая, по его словам, длится уже восемь месяцев.

По словам дипломата, из-за ограничений страна потеряла доступ к топливу, запасным частям и международным техническим специалистам.

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«Отключение национальной электроэнергетической системы является прямым следствием геноцидной блокады США против Кубы», — написал он в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что на Кубе произошел очередной масштабный блекаут — весь остров с населением около 10 миллионов человек остался без электроэнергии.

Мы ранее информировали, что чиновники Пентагона тайно анализируют еще один потенциальный центр напряженности — возможные военные действия против Кубы.

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